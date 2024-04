Cruzeiro x Vitória: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro e o Vitória se enfrentam neste domingo, 28, às 16h, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 4º rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão da Globo, Globoplay e Premiere.

Na décima segunda posição, a equipe da Raposa busca se reerguer na competição após sofrer uma derrota por 3 a 0 contra o Atlético-MG no último jogo. Enquanto isso, o Rubro-Negro baiano encontra-se na zona de rebaixamento e também busca se recuperar do revés contra seu maior rival no último confronto. O Leão chegou a abrir 2 a 0 diante do Bahia, mas viu o Tricolor de Aço igualar o placar.

Nesse caso, as duas equipes lutam não apenas pelos três pontos, mas também para avançar na tabela classificatória.

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro x Vitória hoje pelo Campeonato Brasileiro?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Cruzeiro x Vitória terá transmissão ao vivo na Globo, Globoplay e Premiere.

Como assistir online o jogo do Cruzeiro x Vitória hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Cruzeiro hoje

O jogo deste domingo, às 16h, entre Cruzeiro x Vitória terá transmissão ao vivo na Globo, Globoplay e Premiere.

Como assistir o jogo do Cruzeiro online hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Provável escalação do Cruzeiro

Anderson; William, Neris (Zé Ivaldo), João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Ramiro; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Rafa Silva.

Técnico: Fernando Seabra.

Provável escalação do Vitória

Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Rodrigo Andrade, Willian Oliveira e Leo Naldo; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro.