Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Cruzeiro e Botafogo se enfrentam neste domingo, 14, às 17h, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é pela primeira rodada do Brasileirão e terá transmissão do Premiere.

Em meio a turbulências, Cruzeiro e Botafogo se preparam para o primeiro confronto Brasileirão deste ano. A Raposa, após uma série de resultados desfavoráveis e mudanças na equipe, busca recuperação diante de sua torcida. Por outro lado, o Fogão, sob nova direção técnica e enfrentando pressão após desempenhos decepcionantes, almeja reverter a situação com uma vitória que traga ânimo para a sequência da temporada.

O momento conturbado vivido pelas duas equipes adiciona um elemento de imprevisibilidade ao confronto. O Cruzeiro, ainda tentando se reorganizar após perdas importantes, deve fazer mudanças significativas na escalação, enquanto o Botafogo, mesmo com reforços internos, enfrenta o desafio de se recuperar após resultados desfavoráveis tanto no cenário nacional quanto internacional.

Os dois clubes precisam urgentemente de uma vitória para acalmar os ânimos e começar a trilhar um caminho mais positivo no campeonato nacional.

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro x Botafogo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 14, às 17h , entre Cruzeiro e Botafogo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Cruzeiro x Botafogo hoje?

Você pode assistir a partida online através da Premiere, que tem transmissão pela Globoplay e Amazon Prime Vídeo.

Provável escalação do Cruzeiro

Anderson; William, Zé Ivaldo, Neris (João Marcelo) e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital (Jose Cifuentes); Matheus Pereira, Arthur Gomes e Rafa Silva.

Provável escalação do Botafogo

Gatito Fernández; Damián Suárez (Mateo Ponte), Lucas Halter, Barboza e Hugo; Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas (Tchê Tchê), Luiz Henrique e Jeffinho, Júnior Santos e Tiquinho Soares.