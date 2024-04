Vasco da Gama x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Vasco da Gama e Grêmio se enfrentam neste domingo, 14, às 16h, no estádio de Estadio São Januário, no Rio de Janeiro. A partida é pela primeira rodada do Brasileirão e terá transmissão da TV Globo e Premiere.

O Vasco da Gama e o Grêmio entram em campo com histórias contrastantes para a estreia no Brasileirão. O Cruzmaltino, após um primeiro semestre de altos e baixos, busca se reerguer após a eliminação no Campeonato Carioca, enquanto o Tricolor Gaúcho, recém-sagrado heptacampeão estadual, busca superar a má fase na Libertadores. O Vasco, liderado por Ramón Díaz, enfrenta a ausência de Payet, enquanto o Grêmio de Renato enfrenta desfalques em meio à expectativa pela retomada do bom desempenho.

A pausa de quatro semanas sem compromissos oficiais proporcionou ao Vasco tempo para se preparar intensamente visando à estreia no Brasileirão. Por outro lado, o Grêmio, apesar do título gaúcho recente, enfrenta a pressão pela má performance na Libertadores, onde ainda não conquistou pontos. Com ambos os times em busca de uma vitória para começar com o pé direito no nacional, a partida promete ser um teste crucial para as aspirações de ambas as equipes na competição.

Os torcedores esperam ver um Vasco determinado a deixar para trás as frustrações do primeiro semestre, enquanto o Grêmio busca retomar o ritmo vencedor que o levou ao título estadual. Com as expectativas nas alturas, a estreia no Brasileirão será um momento crucial para ambas as equipes mostrarem sua força e determinação em busca de seus objetivos na temporada.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco da Gama x Grêmio hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo , às 16h, entre Vasco da Gama e Grêmio terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir online o jogo do Vasco da Gama x Grêmio hoje?

Você pode assistir a partida online através da TV Globo e Premiere, que tem transmissão online na Globoplay e Amazon Prime Vídeo.

Provável escalação do Vasco da Gama

Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo, Lucas Piton, Mateus Carvalho, Sforza, Galdames, Rossi, David e Vegetti

Provável escalação do Grêmio

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Cuiabano (Fábio); Villasanti, Du Queiroz e Cristaldo; Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa