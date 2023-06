Retorno a glória ou primeiro título? Como chegam City e Inter de Milão para a final da Champions

Manchester City e Inter de Milão se enfrentam neste sábado, 10, pela final da Champions League, em Istambul na Turquia. A expectativa da tão sonhada glória europeia, é o maior objetivo da temporada dos clubes europeus, que investem dinheiro em bons elencos e treinadores.

De um lado temos o todo poderoso City do técnico Pep Guardiola, ostentando a melhor campanha da competição. A equipe está invicta até aqui e eliminou gigantes como Bayern de Munique e Real Madrid para chegar na final.

Do outro lado temos a Inter de Milão, que retorna a uma final de Champions após 13 anos. Tradicional clube italiano, a Inter não viveu bons momentos nos últimos anos, porem nesta temporada se afirmou com uma das grandes equipes da Europa.

Segunda final e a busca pelo primeiro título

O Manchester City viveu ótimos momentos nesta temporada e se firmou com uma das principais equipes inglesas. Com a chegada do artilheiro Haaland, a equipe que já dominava no país, subiu ainda mais de produção e ganhou os títulos da Premier League e Copa da Inglaterra.

Haaland que chegou ao clube este ano por uma bagatela de 60 milhões de euros (cerca de R$ 324 milhões), se tornou o principal atacante da equipe, chegando a bater o recorde de gols em uma única temporada na Premier League, anotando 36 gols. O norueguês ainda é artilheiro da Champions, com 12 gols

Quando questionado sobre a final e a chance de título inédito, Haaland afirmou se sentir pressionado em dar aos Citizens algo que nunca conquistaram antes: Claro que sinto pressão". "Eu mentiria se dissesse que não. Você mesmo diz e é verdade, eles ganharam a Premier League sem mim, ganharam todos os troféus sem mim. Então estou aqui para tentar fazer uma coisa que o clube nunca fez antes e farei o meu melhor, destacou.

O City tenta apagar a última vez que esteve na final da Champions, onde foi derrotado por 1 a o pelo Chelsea. Diante de 14.110 torcedores, a expectativa era pela volta de Pep Guardiola à final da Champions após dez anos, porem brilhou a estrela do técnico Thomas Tuchel, que levou o Chelsea ao título quase um ano depois do vice com o PSG.

Final após 13 anos e retorno a glória

A Inter de Milão também viveu bons momentos na temporada, porem não foi tão soberana quanto o City. A equipe terminou apenas em terceiro no Campeonato Italiano, porem na Champions League se reafirmou como uma das grandes equipes, eliminando os gigantes portugueses, Benfica e Porto, além de seu maior rival na semifinal.

Liderados pelo campeão do mundo com a Argentina, Lautaro Martinez e o atacante belga, Romelu Lukaku, a Inter busca seu quarto título da competição, se distanciando da Juventus com apenas dois. A equipe é a segunda com mais títulos de Champions na Itália, perdendo para o Milan, com sete ao todo.

A última vez que estiveram na final, a Inter foi soberana na ocasião, assim como o City está neste momento. A equipe venceu a Copa da Itália e o Campeonato Italiano naquele ano, conquistando a tríplica coroa.

Comandados por Mourinho e liderados por Eto'o, Sneijder, Milito, a equipe bateu o Bayern de Munique na final, vencendo um confronto histórico.

Quantos títulos de Champions tem a Inter de Milão?

A Inter possui três títulos de Champions League, conquistados na temporada 1963/64, 1964/65 e 2009/10

Quantos títulos de Champions tem o Manchester City?

O Manchester City não tem titulo de Champions League.