Vanderlei Luxemburgo deixa o comando do Corinthians

O Corinthians confirmou na tarde desta quarta-feira, 27, a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo, após empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. A informação foi divulgada pelas redes sociais do clube.

Segue nota:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta quarta-feira (27), o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol. O clube agradece a todos pelo trabalho e dedicação e deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras. A comissão técnica permanente do Corinthians comandará o treino de hoje."

Luxemburgo chegou ao clube em maio, após saída conturbada de Cuca por pressão da torcida. O treinador foi demitido por conta da condenação de abuso sexual em 1987, quando atuava como jogador pelo Grêmio.

O contrato de Luxa iria até dezembro desse ano, período em que também se encerra o mandato de Duílio Alves na presidência. Em 38 partidas, Luxa deixou o clube com 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas.

O Corinthians volta a campo neste sábado, 30, contra o São Paulo no Morumbi, válido pela 25ª rodada do Brasileirão Série A. O Timão assumiu a 10ª colocação, após vencer o líder Botafogo na última rodada.

Quem será o novo técnico do Corinthians?

Até o momento não há informações de quem assume a equipe para a sequência do ano. Segundo informações da Rádio Itaiaia, Tite e Corinthians mantem conversas, onde o treinador demonstrou o interesse em retornar ao clube.

Apesar das conversas, ainda nada foi definido. Tite está sem clube desde que saiu da seleção brasileira após o término da Copa do Mundo do Catar. Com o Corinthians, o treinador foi campeão da Libertadores e Mundial no ano de 2012.