Copa do Mundo se torna 'ímã' para fraudes digitais no México e cenário é agravado por IA

Em plena Copa do Mundo no México, cresce a percepção de que o torneio atua como um “ímã” para fraudes digitais, com impacto direto na revenda de ingressos e em transações bancárias, cenário intensificado pelo avanço da inteligência artificial.

O fenômeno ocorre em um ambiente em que o evento esportivo amplia a concentração de usuários e operações financeiras relacionadas à competição, o que eleva a superfície de ataque explorada por criminosos digitais.

Alejandro Romero, CEO da Cyberpeace, afirmou à Agência EFE nesta segunda-feira que as cerca de 300 mil tentativas diárias de ciberataques no país "duplicaram" nos meses de maio e junho. Ele relaciona o aumento diretamente à realização da Copa do Mundo, sediada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.

"Os ataques que estamos sofrendo são um ímã, um campo fértil para o cibercriminoso, que encontra todo mundo concentrado em um mesmo lugar, com a mesma paixão e buscando a mesma coisa", afirmou Romero, ao mencionar o contexto propício que o torneio esportivo oferece para os golpes pela internet.

Os ataques na rede têm como objetivo enganar torcedores, principalmente aqueles que "estão buscando alguma promoção ou algo com senso de urgência", como reservas de hospedagem ou compra de ingressos de última hora.

Entre as práticas mais comuns está o phishing, com mensagens que imitam canais oficiais para induzir vítimas a fornecer dados confidenciais sem suspeitas. Também há o uso de páginas fraudulentas geradas por ferramentas de inteligência artificial, com aparência semelhante às plataformas reais, o que dificulta a identificação do golpe.

Grupos criminosos e golpistas solitários

Por trás das fraudes digitais, o especialista aponta a atuação de organizações criminosas estruturadas e também de indivíduos que operam de forma isolada, com níveis distintos de sofisticação, mas com impacto relevante nas tentativas de golpe.

A taxa média de sucesso desses ataques no México chega a 27%, com prejuízo econômico estimado em 8 bilhões de pesos, equivalente a mais de US$ 460 milhões.

"Estamos vendo desde golpes com criptomoedas até sites de revenda e de promoções que, obviamente, são falsos. O criminoso o que faz é esperar o momento certo para atingir os grupos populacionais mais vulneráveis", denunciou Romero.

Ele afirmou ainda que o México ocupa a segunda posição entre os países mais visados por ciberataques na América Latina, atrás apenas do Brasil.

Diante desse cenário, autoridades mexicanas mantêm campanhas de orientação voltadas à população com foco na prevenção de fraudes digitais durante o período da Copa do Mundo.