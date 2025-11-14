Esporte

Mbappé vai desfalcar seleção da França na partida contra o Azerbaijão

Atacante do Real Madrid não vai jogar na última rodada eliminatória antes da Copa do Mundo devido a uma inflamação no tornozelo

Kylian Mbappé: jogador liderou a seleção francesa na goleada sobre a Ucrânia (Christian Liewig/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 14h35.

Kylian Mbappé, atacante da seleção francesa, vai desfalcar a equipe na partida contra o Azerbaijão pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026 neste domingo, 16. A informação foi divulgada pela Federação Francesa de Futebol nas redes sociais nesta sexta-feira, 14. O jogador retorna ao Real Madrid devido a uma inflamação no tornozelo.

A Federação informou que Mbappé "ainda sente um desconforto devido a uma inflamação no tornozelo direito e precisa realizar exames, que serão feitos hoje em Madri."

Na última quinta-feira, 13, o atleta marcou dois dos quatro gols da França contra a Ucrânia no Parque dos Príncipes.

Seleção francesa já classificada

Sem o companheiro de equipe, a seleção francesa segue agora para Baku para a última rodada do Grupo D das eliminatórias da Copa. Para a França, a partida contra o Azerbaijão será um amistoso sem nada em jogo, uma vez que a equipe já se classificou

Kylian Mbappé marcou 55 gols em 94 jogos vestindo a camisa da França, apenas dois a menos que o recorde detido por Olivier Giroud. Além do atacante, outro nome companheiro de Real Madrid também desfalca a seleção: Eduardo Camavinga, que tem um desconforto muscular na coxa.

