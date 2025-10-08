Copa do Mundo de 2026: veja quais são as 86 seleções já fora da competição

A Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, marcará a estreia do novo formato com 48 seleções.

Apesar da expansão no número de vagas, algumas seleções tradicionais do futebol mundial já estão fora da disputa antes mesmo da fase de grupos.

Na América do Sul, países com histórico relevante ficaram pelo caminho nas Eliminatórias. O Chile, campeão da Copa América em 2015 e 2016, está fora do Mundial. O mesmo aconteceu com o Peru, que já participou de cinco edições da Copa, e com a Venezuela, que ainda busca sua primeira classificação.

Eliminações nas Américas e Ásia

Na região da América do Norte, Central e Caribe, cerca de 20 seleções foram eliminadas nas primeiras fases, incluindo Cuba e República Dominicana. Embora essas seleções não sejam consideradas potências da região, a eliminação em massa demonstra a crescente competitividade nas Américas.

Enquanto isso, Estados Unidos, México e Canadá já têm vagas asseguradas como países-sede.

Na Ásia, as ausências também chamam atenção. A China, que investe em seu futebol há mais de uma década, está fora do torneio. A Coreia do Norte, que já participou de Copas em 1966 e 2010, também não conseguiu avançar. No continente africano, várias seleções tradicionais ainda lutam por vaga, mas algumas já foram eliminadas nesta fase inicial.

Veja a lista de países eliminados da Copa do Mundo de 2026:

AFC (Ásia)

Total: 34 seleções

(Listadas: Afeganistão, Bahrein, Bangladesh, Brunei, Butão, Camboja, China, Cingapura, Coreia do Norte, Filipinas, Guam, Kuwait, Hong Kong, Iêmen, Índia, Laos, Líbano, Macau, Malásia, Maldivas, Mianmar, Mongólia, Nepal, Palestina, Paquistão, República Quirguiz, Síria, Sri Lanka, Tadjiquistão, Tailândia, Taipé Chinês, Timor Leste, Turcomenistão, Vietnã)

CAF (África)

Total: 18 seleções

(Listadas: Burundi, Chade, Congo, Djibuti, Essuatíni, Etiópia, Gâmbia, Lesoto, Mauritânia, Maurício, Quênia, República Centro-Africana, São Tomé e Príncipe, Seicheles, Somália, Sudão do Sul, Togo, Zimbábue)

Concacaf (América do Norte, Central e Caribe)

Total: 20 seleções

(Listadas: Anguilla, Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Granada, Guiana, Ilhas Cayman, Ilhas Turks e Caicos, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Virgens Britânicas, Montserrat, Porto Rico, República Dominicana, São Cristóvão e Névis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas)

CONMEBOL (América do Sul)

Total: 3 seleções

(Listadas: Chile, Peru, Venezuela)

OFC (Oceania)

Total: 9 seleções

(Listadas: Fiji, Ilhas Cook, Ilhas Salomão, Papua-Nova Guiné, Samoa, Samoa Americana, Taiti, Tonga, Vanuatu)

UEFA (Europa)

Total: 2 seleções

(Listadas: Gibraltar, Liechtenstein