Conheça os maiores campeões do Super Bowl, campeonato da NFL

Os fãs de futebol americano terão motivos para comemorar. Neste domingo, 12 , acontece o jogo final do campeonato da NFL (National Football League), principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. A 57ª edição do Super Bowl conta com Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs se enfrentando pelo título de campeão.

A competição que inicia com 32 equipes teve diversos campeões ao longo de suas 57 edições. O New England Patriots, equipe do maior jogador da história Tom Brady, ao lado do Pittsburgh Steelers, são os maiores campeões com seis títulos cada.

Com campanhas parecidas na temporada, Philadelphia e Kansas City chegam a final como número 1 em suas respectivas conferências. O Kansas que possui dois títulos na historia, entra em campo buscando o tri-campeonato, já o Philadelphia está em busca do bi.

Quem vai jogar no SuperBowl 2023?

Onde vai ser a final do SuperBowl? A partida entre Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs, válido pela final da SuperBowl, será no State Farm Stadium em Glendale, Arizona. Onde assistir a final do SuperBowl? A partida entre Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs será transmitido pela RedeTV na TV aberta, ESPN na TV fechada e online pelo Star+ e NFL Game Pass. Que horas é o show da Rihanna no SuperBowl? A apresentação no intervalo do SuperBowl não possui um horário fixo, porém começa 1h30 depois do início da partida. Com o jogo previsto para começar às 20h30 no horário de Brasília, a Rihanna deve se apresentar por volta das 22h.

Quantos títulos de Super Bowl tem o Kansas City Chiefs?

Quantos títulos de Super Bowl tem o Philadelphia Eagles?

Quem é o maior campeão do SuperBowl?

