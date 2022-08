Com doença rara, menina de 8 anos pedala mais de 90 km para encontrar Mbappé; veja vídeo

Uma garota francesa portadora de uma doença rara pedalou mais de 90 km para realizar um sonho: conhecer o ídolo Kylian Mbappé.

Camille deixou a comuna de Dreux, na região de Centre-Val de Loire, e foi de bicicleta até o Parque dos Príncipes, estádio do Paris Saint-Germain, na capital da França. Além de encontrar com o ídolo, ela também recebeu uma camisa do atleta.

"Parabéns Camila. Continue inspirando a todos nós. O Parc des Princes também é sua casa agora", publicou Mbappé em suas redes sociais.

Segundo o portal Sports Brief, a história de carinho de Camille com Mbappé começou no início deste ano, quando ela graviou um vídeo pedindo que o jogador estendesse seu contrato com o PSG. O vídeo, no entanto, teria sido recebido alvo de comentários de ódio.

Mbappé, então, saiu em defesa de Camille contra as postagens ofensivas. Na partida seguinte após o episódio, contra o Brest, o francês marcou um gol e dedicou à jovem torcedora.

Qual a doença de Camille?

Camille tem um diagnóstico de Síndrome de Vacterl (ou Vater, em português). Trata-se de uma doença extremamente rara, caracterizada por uma série de anomalias e problemas congênitos que acometem diversas estruturas e órgãos do corpo humano.

De acordo com o Medline Plus (órgão ligado à Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos), uma pessoa que sofre desta doença pode ter problemas na coluna, estreitamento da área renal, efeitos cardíacos, entre outras complicações. Camille sofre, especificamente, de disfunções no coração, nos rins, nos pulmões, na coluna e em membros e músculos do lado esquerdo do corpo.

