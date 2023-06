Brasileiros dominam cenário mundial no Surfe e modalidade vê número de fãs triplicar no país

O Surfe é um esporte que carrega uma legião de fãs no Brasil. De acordo com dados do IBOPE Repucom, divulgados em 2022, a modalidade ultrapassou 45 milhões de brasileiros que acompanham e triplicou o número de simpatizantes nos últimos dez anos. A etapa do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT) em Saquarema (RJ) que começou nesta sexta-feira, 23, deve se consolidar um dos maiores eventos do entretenimento brasileiro no ano.

No Vivo Rio Pro apresentado por Corona, única etapa do CT na América do Sul, os melhores surfistas do mundo competem no mais alto nível. Nas últimas oito temporadas, os brasileiros dominam o cenário com seis títulos mundiais conquistados. Ano passado, Filipe Toledo conquistou o título.

Para Ivan Martinho, presidente da WSL Latin America, o surfe no Brasil está criando os seus ídolos. Nomes como Gabriel Medina, Filipe Toledo e Ítalo Ferreira, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio em 2021, são importantes para fomentar uma marca como a WSL no país.

“O que aconteceu nos últimos anos no nosso esporte é algo fora da curva. O Brasil ganhou os últimos quatro títulos mundiais. Tudo isso só nos ajuda a aumentar nossa audiência brasileira com o esporte e mostrar o quão importante é esta modalidade”, explicou o executivo.

Surfe é mais que um esporte

Na visão de Martinho, hoje o surfe é mais do que um esporte, é um lifestyle. “Quando falamos de performance e hábitos dos atletas, temos a oportunidade de transmitir as mensagens desse esporte. Fora da água, a sustentabilidade é uma delas, temática super importante para nós em diversas ações que desempenhamos. A igualdade também, uma vez que a liga foi a primeira a pagar a mesma premiação para homens e mulheres e nos orgulhamos deste grande passo”, afirmou.

A preocupação com o meio ambiente também é uma das prioridades da organização. Na última edição, foram recolhidos mais de uma tonelada de resíduos. Além disso, a WSL trabalha para despoluir e recuperar a diversidade em uma lagoa da região. Recentemente, em celebração ao Dia Mundial dos Oceanos, a liga lançou a campanha “Speak up to the Ocean” (Use sua voz a favor do oceano), em defesa do ecossistema marinho.

Além deste impacto sustentável, a etapa do Rio deve alavancar a economia da cidade de Saquarema. Em 2022, a competição movimentou R$ 73 milhões e levou mais de 200 mil pessoas para a Praia de Itaúna, de acordo com relatório publicado pela EY. O Vivo Rio Pro apresentado por Corona em Saquarema, será realizado com os patrocínios de Vivo, Corona, Banco do Brasil, do Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Saquarema, Natura Kaiak, TikTok, Australian Gold, Oakberry, Red Bull, EY, YETI, Apple, True Surf, e será transmitido ao vivo pelo SporTV, Globoplay, WorldSurfleague.com e Aplicativo e canal da WSL no YouTube.

"Diversos aspectos fazem da etapa de Saquarema um grande sucesso. É um local que possui uma das melhores ondas do Brasil. Além disso, a cultura do esporte gera na cidade o apelido de 'Maracanã do Surfe'. Ou seja, é uma região que tem a economia voltada a essa modalidade esportiva no ano todo. Isso tudo nos proporciona uma combinação perfeita: um ponto que respira o surfe, uma estrutura gastronômica hoteleira capaz de atender o evento e a comunidade que recebe muito bem quem vai prestigiar o Mundial”, concluiu Martinho.