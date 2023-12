Brasileirão 2023: veja quanto o Palmeiras recebeu com o título brasileiro

Nesta quarta-feira, 6, o Palmeiras garantiu o título Brasileiro pelo segundo ano consecutivo. O Verdão, além do troféu, também receberá o uma valor milionário de premiação.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) premia as equipes de acordo com a posição no campeonato. Por ter ficado em primeiro lugar, o Palmeiras receberá o valor R$ 45 milhões, terceiro mais rentável do futebol brasileiro.

O Palmeiras é um dos times que mais arrecadou com premiações nos últimos anos. Nos entre 2021 e 2023, a equipe foi a segunda equipe que mais faturou em receitas, sendo que em 2021, a que mais arrecadou com premiações.

Veja a premiação do Brasileirão 2023 por posição

1º lugar - R$ 45 milhões

2º lugar - R$ 42,7 milhões

3º lugar - R$ 40,5 milhões

4º lugar - R$ 38,2 milhões