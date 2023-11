Scaloni pediu demissão do cargo de treinador da Argentina? O que se sabe até agora

Após a vitória da Argentina sobre o Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o técnico Lionel Scaloni surpreendeu em sua entrevista coletiva ao deixar no ar a possibilidade de entregar o cargo de treinador da seleção Albiceleste. No entanto, a ação do técnico de 45 anos, segundo a imprensa argentina, passou longe de ser inesperada para quem conhece Scaloni.

Isso porque internamente quem conhece o treinador sabia que isso poderia acontecer em algum momento. De acordo com o jornal argentino Olé, vários motivos fizeram com que Scaloni dissesse que precisa aproveitar este tempo sem jogos (os próximos compromissos serão apenas em 2024) para avaliar sua continuidade.

Contudo, o principal motivo seria um desgaste interno significativo com a federação argentina em geral e com o presidente da AFA Claudio Tapia em particular. Esse atrito teria a ver com a desorganização e os problemas que a comissão técnica tem enfrentado a cada vez que a Argentina entra em campo, como logística, estrutura e suporte. Segundo o Olé, "Há falta de apoio” da AFA com a seleção.

O problema, claramente, não está nos jogadores. O conflito interno não é com a sua equipe, que também não tinha conhecimento da situação de Scaloni até a entrevista coletiva. O jornal argentino, desta forma, disse que a decisão do treinador de deixar a seleção não parece fechada e deve ser considerada como um alerta. No momento, a continuidade do técnico depende exclusivamente de Claudio Tapia.

Após a bomba que soltou na coletiva, Scaloni postou uma foto nas suas redes sociais com toda a sua comissão técnica. O treinador reuniu todos para tirar a última foto no campo do Maracanã. “Argentina” foi a única palavra que acompanhou a postagem de Scaloni. A postagem rapidamente reuniu vários comentários com pedidos dos torcedores para sua permanência: “Não vá, fique”.

Scaloni assumiu o comando após a eliminação na Copa da Rússia, em substituição a Jorge Sampaoli. Desenvolvendo paulatinamente um trabalho de renovação, o técnico levou o time argentino a recuperar o bom futebol, inclusive conquistando a Copa América de 2021, no Brasil, a Finalíssima de 2021 e a Copa do Mundo de 2022.

Vale lembrar que em fevereiro deste ano, a renovação de Scaloni foi adiada até certo ponto, mas por outro motivo bem diferente do atual: as partes não haviam conseguido chegar a um acordo sobre a questão econômica. Algo que foi finalmente selado em Paris, antes da premiação do The Best e agora o contrato do treinadro vai até 2026