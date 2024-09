Brasil nas Paralimpíadas: veja horários e onde assistir ao vivo neste domingo, 1º de setembro

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 continuam neste domingo, 1º, e atletas brasileiros estarão em ação em várias modalidades, buscando medalhas e vitórias em competições como natação, atletismo, futebol de 5, tiro com arco e vôlei sentado.

Confira abaixo a programação completa com os horários e onde assistir aos atletas brasileiros:

Veja horários e onde assistir ao vivo às Paralimpíadas de Paris 2024 hoje

Atletismo

05:12 - Feminino - 1500m Rasos T11 - Classificatórias - Camila Müller

- Camila Müller 06:25 - Feminino - 800m Rasos T54 - Classificatórias - Aline Rocha e Vanessa Cristina

- Aline Rocha e Vanessa Cristina 07:51 - Masculino - 400m Rasos T53 - Classificatórias - Ariosvaldo Fernandes

- Ariosvaldo Fernandes 14:24 - Masculino - Lançamento de Disco F52 - Final - Andre Rocha

- Andre Rocha 16:12 - Masculino - 100m Rasos T64 - Classificatórias - Alan Fonteles e Wallison Fortes

- Alan Fonteles e Wallison Fortes 16:38 - Masculino - 100m Rasos T63 - Classificatórias - Vinícius Rodrigues

Futebol de 5

13:30 - Masculino - Primeira Fase - Brasil vs Turquia

Natação

04:46 - Masculino - 100m Livre S10 - Classificatórias - Phelipe Rodrigues

- Phelipe Rodrigues 05:31 - Masculino - 100m Costas S11 - Classificatórias - Wendell Belarmino

- Wendell Belarmino 06:07 - Feminino - 150m Medley SM4 - Classificatórias - Patrícia Pereira

- Patrícia Pereira 06:17 - Masculino - 150m Medley SM3 - Classificatórias - Gabriel Araújo

- Gabriel Araújo 06:28 - Masculino - 100m Peito SB5 - Classificatórias - Roberto Alcalde

- Roberto Alcalde 06:38 - Feminino - 100m Peito SB5 - Classificatórias - Esthefany Rodrigues

- Esthefany Rodrigues 06:47 - Misto - 4x100m Livre S14 - Classificatórias - Brasil

Tiro com Arco Paralímpico

05:08 - Masculino - Individual W1 - Oitavas de Final - Eugênio Franco vs Jason Tabansky

Tiro Esportivo Paralímpico

06:30 - Misto - Carabina de Ar 10m Deitado SH2 - Classificatórias - Bruno Stox Kiefer e Alexandre Galgani

Vôlei Sentado

07:00 - Masculino - Primeira Fase - Irã vs Brasil

Onde assistir online às competições das Paralimpíadas 2024 hoje, domingo, 1º?

Você pode assistir às competições online pelo Globoplay.

Onde assistir ao vivo às competições das Paralimpíadas 2024 hoje, domingo, 1º?

As competições com participação de atletas brasileiros terão transmissão ao vivo pela SporTV e Globoplay.

Quais brasileiros vão competir nas Paralimpíadas hoje?

Os principais destaques do Brasil nas competições de hoje incluem André Rocha no lançamento de disco, Vinícius Rodrigues no atletismo, e o time de futebol de 5.

