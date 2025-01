Botafogo x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Carioca

O Botafogo e Volta Redonda se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 21h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT no YouTube e no Premiere.

O Botafogo busca mais uma vitória no estadual para embalar neste início de temporada, com o técnico Luís Castro preparando a equipe para voos altos em 2024. Já o Volta Redonda, tradicional participante do Cariocão, promete dar trabalho ao Glorioso, apostando na velocidade e na solidez defensiva para tentar surpreender fora de casa.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x Volta Redonda hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo desta quarta-feira, 21h30, entre o Botafogo e Volta Redonda terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT no YouTube e no Premiere.

Como assistir online o jogo do Botafogo x Volta Redonda hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Canal GOAT, disponível no YouTube, e também pelo Globoplay, que exibe os jogos transmitidos no Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo desta quarta-feira, 21h30, entre Botafogo e Volta Redonda terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT no YouTube e no Premiere.

Como assistir online o jogo do Volta Redonda hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Canal GOAT no YouTube ou pelo Globoplay, que transmite os jogos do Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.