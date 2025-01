Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Paulista

O Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 21h35, na Vila Belmiro, em Santos. A partida é válida pela rodada do Campeonato Paulista e terá transmissão ao vivo na Record (TV aberta), no YouTube pela CazéTV, além dos serviços de streaming UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping.

O Santos busca começar o Paulistão com um bom resultado diante de sua torcida, apostando na força da Vila Belmiro para enfrentar o atual campeão da competição. O Palmeiras, por sua vez, chega com seu elenco estrelado e embalado pelo sucesso das últimas temporadas, tentando iniciar a campanha em busca do bicampeonato estadual com uma vitória fora de casa.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos x Palmeiras hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo desta quarta-feira, 21h35, entre o Santos e Palmeiras terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV (YouTube), UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping.

Você pode assistir à partida online pelo YouTube na CazéTV ou por serviços de streaming como UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping.

O jogo desta quarta-feira, 21h35, entre Santos e Palmeiras terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV (YouTube), UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping.

Você pode assistir à partida online pela CazéTV no YouTube ou pelos serviços de streaming UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.