Botafogo x Universitário: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Botafogo e Universitário se enfrentam nesta quarta-feira, 24, às 19h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é pela fase de grupos da Copa Libertadores e terá transmissão da ESPN e Star+.

Em um confronto inédito, Botafogo e Universitario se preparam para um embate crucial. O Botafogo, na lanterna do grupo na Sul-Americana, busca sua primeira vitória após duas derrotas consecutivas. No entanto, a equipe ganhou confiança com uma recente goleada no Brasileirão.

Por outro lado, o Universitario, que vem de uma vitória no Campeonato Peruano, espera surpreender, mantendo sua posição na tabela. Com ambas as equipes em busca de pontos importantes, o jogo promete ser um duelo intenso e imprevisível.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x Universitário hoje pela Libertadores?

O jogo desta quarta-feira, às 19h , entre Botafogo e Universitário terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Botafogo x Universitário hoje?

Você pode assistir a partida online através da Star+.

Provável escalação do Botafogo