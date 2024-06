Botafogo x RB Bragantino: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

O Botafogo e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 19h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão no Premiere.

Dentro do G4 do Brasileirão, o Botafogo busca manter sua excelente campanha e aumentar a vantagem na liderança. Contando com o apoio de sua torcida, o time carioca espera conquistar mais uma vitória em casa.

O RB Bragantino, por outro lado, está na 6ª posição e também luta por uma vaga na Libertadores. A equipe paulista vem de bons resultados e pretende surpreender o líder do campeonato jogando fora de casa.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x RB Bragantino hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 19h, entre o Botafogo e RB Bragantino terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Botafogo x RB Bragantino hoje?

Você pode assistir a partida online pela Amazon Prime Video, que faz a transmissão do canal Premiere.

