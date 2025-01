Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: onde assistir e horário do jogo

O Borussia Dortmund enfrenta o Bayer Leverkusen nesta sexta-feira, 10 de janeiro, às 16h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund. A partida é válida pela 16ª rodada da Bundesliga 2024/25 e será transmitida ao vivo pelo Canal GOAT e pelo aplicativo OneFootball.

O Borussia ocupa atualmente a 6ª posição na tabela, com 25 pontos, e busca se aproximar dos líderes da competição. Na última rodada, a equipe venceu o Wolfsburg por 3 a 1 fora de casa, demonstrando força ofensiva. Por outro lado, o Bayer Leverkusen é o vice-líder, com 32 pontos, e vem de uma sequência impressionante de oito vitórias consecutivas, incluindo uma goleada de 5 a 1 sobre o Freiburg na rodada anterior.

Historicamente, as equipes já se enfrentaram 106 vezes, com vantagem para o Borussia Dortmund, que possui 46 vitórias contra 33 do Bayer Leverkusen, além de 27 empates. O confronto promete ser equilibrado, com ambas as equipes apresentando ataques poderosos e defesas sólidas.

Os torcedores podem esperar um grande espetáculo no Signal Iduna Park, com transmissão ao vivo pelo Canal GOAT e pelo aplicativo OneFootball.

Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.