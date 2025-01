Santo André x Corinthians: onde assistir e horário do jogo pela Copinha 2025

Santo André e Corinthians se enfrentam nesta sexta-feira, 10, às 17h, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, no ABC Paulista. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal CazéTV, no YouTube, sendo um dos grandes destaques do dia na Copinha.

O Corinthians chega embalado para o confronto, na liderança do Grupo 7 com duas vitórias em dois jogos. A equipe alvinegra já garantiu a classificação para a próxima fase e entra em campo em busca de manter os 100% de aproveitamento e conquistar a liderança absoluta.

Por outro lado, o Santo André vive um cenário diferente. Após resultados não tão favoráveis, o time precisa de uma vitória para seguir com chances de classificação no torneio. Jogando em casa, a equipe promete dificultar a vida do favorito Corinthians e conta com o apoio de sua torcida para surpreender.

O Estádio Bruno José Daniel, um dos tradicionais palcos do futebol paulista, será o cenário deste duelo decisivo.

Onde assistir ao vivo o jogo Santo André x Corinthians hoje pela Copinha?

O jogo desta sexta-feira, 17h, entre o Santo André e Corinthians terá transmissão ao vivo pelo canal CazéTV no YouTube.

Como assistir online o jogo Santo André x Corinthians hoje?

Você pode assistir à partida online pelo canal CazéTV no YouTube, que transmitirá o jogo ao vivo.

Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.