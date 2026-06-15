Bélgica x Egito: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Bélgica e Egito, apontando cenário com clara vantagem para os belgas no jogo desta segunda-feira, 15 de junho, pelo Grupo G.

Em termos gerais, a Bélgica aparece com 59,2% de chance de vitória contra 15,8% do Egito, enquanto o empate tem 25,0% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória belga por 1 a 0, com 16,5% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória belga por 2 a 0 com 13,0%, vitória belga por 2 a 1 com 10,8%, empate por 0 a 0 com 11,0% e vitória belga por 3 a 0 com 8,6%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.