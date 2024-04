Ayrton Senna vai ganhar série de reportagens especiais na Globo; veja o que sabemos

Em 2024, a morte chocante de Ayrton Senna completa 30 anos. São três décadas desde que o Brasil inteiro parou para ouvir a notícia do fim da carreira (e vida) daquele que é considerado, até hoje, o maior piloto de todos os tempos. Dono de recordes — foi considerado o piloto mais rápido do mundo —, Senna conquistou 41 vitórias, 65 poles e 80 pódios. Agora, em comemoração à data, a Globo prepara uma série de reportagens e especiais que serão exibidas nos próximos dias.

Chamada "Senna por Ayrton", a homenagem chega em forma de uma nova série documental Original Globoplay, produzida pelo Núcleo de Documentários do Esporte da Globo. A estreia está marcada para quarta-feira, data exata dos 30 anos da morte do piloto. Em três episódios, contará a trajetória através do olhar do protagonista.

Como assistir à homenagem a Ayrton Senna?

A nova série documental será exibida a partir do dia 1º de maio para assinantes da Globoplay. São três episódios ao todo. Também nesta quarta-feira, o canal GNT exibe o documentário ‘Senna: 30 Anos’, às 22h30 — o conteúdo fica disponível no streaming da Globo a partir do dia 15.

O legado de Ayrton Senna

Mesmo após três décadas de sua morte, Senna ainda é detentor de alguns recordes no esporte. É líder de primeiras filas consecutivas (24 entre 1988 e 1989). Também foi o único brasileiro a ganhar em Monte Carlo. O brasileiro ainda é considerado o “Rei de Mônaco” por ter conseguidos 6 vitórias no Principado.

Apesar de já ter sido ultrapassado no número de corridas vencidas, Ayrton segue como um dos pilotos mais queridos em todo o mundo da Fórmula 1. Heptacampeão de F1, o inglês Lewis Hamilton é um dos fãs declarados de Senna, inclusive com homenagens feitas em seu capacete ao longo da carreira.