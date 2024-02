Arsenal x Liverpool: onde assistir, horários e escalações pela Premier League

O Arsenal e o Liverpool se enfrentam neste domingo, 4, às 13h30, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. A partida é válida pela 23º rodada da Premier League.

Os Gunners ocupam a 3ª posição com 46 pontos, enquanto os Reds lideram o campeonato com 51.

As expectativas para este confronto entre concorrentes diretos pelo título da Premier League são as melhores possíveis, especialmente após ambos os times obterem excelentes resultados no meio de semana. O Arsenal, atuando como anfitrião, conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o Nottingham Forest fora de casa. Por sua vez, o Liverpool teve uma atuação dominante ao derrotar o Chelsea por 4 a 1 no Anfield Road.

O Arsenal, necessitando muito da vitória para reduzir a diferença na tabela, destaca-se pela performance de Gabriel Jesus, autor de um gol e uma assistência, evidenciando sua importância tática no esquema de Mikel Arteta. Enquanto isso, o Liverpool continua sem poder contar com Salah, devido a lesão, mas o trio ofensivo formado por Diogo Jota, Luis Díaz e Darwin Núñez tem desempenhado um papel crucial, encontrando-se em ótima forma.

Provável escalação do Arsenal

Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko (Kiwior); Odegaard, Rice e Havertz; Saka, Gabriel Jesus e Martinelli.

Provável escalação do Liverpool

​Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Szoboszlai, Mac Allister e Jones; Luis Díaz, Darwin Núñez e Diogo Jota.

Onde assistir ao vivo o jogo do Arsenal pela Premier League?

O jogo deste domingo, às 13h30, entre Arsenal x Liverpool terá transmissão ao vivo na ESPN.