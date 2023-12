Pagamento via camisa de time? Corona aposta em tecnologia e vê alta das vendas nos estádios

Patrocinadora oficial do América do México, um dos times de futebol mais populares do México comandado pelo brasileiro André Jardine, a Corona desenvolveu um sistema de pagamento que transforma as camisas dos times usadas pelos torcedores em carteiras digitais. A inovação, premiada no Cannes Lions, LIA e Clio Sports, levou a um aumento das vendas de cerveja durante os jogos.

A 'jersey pay', que na tradução livre significa camisa de pagamento, foi criada em parceria com a VMLY&R Commerce, após a cervejaria notar uma queda no consumo da bebida nos estádios, especialmente, o Azteca, na cidade do México, que é a casa da seleção mexicana de futebol e do América do México.

O motivo é que, com receio de furtos e roubos, muitos torcedores passaram a não levar carteiras e celulares aos jogos, o que culminou na queda das vendas, conforme explica o vídeo promocional da marca (veja abaixo).

A novidade foi testada pela primeira vez no jogo entre América e Juarez, em abril do ano passado, pela liga mexicana. Somente na primeira semana da iniciativa, segundo a Corona, foram instalados 30 mil chips, o que levou a uma alta de 35% no consumo de cerveja dentro de estádios.

Como funciona a 'jersey pay'?

O sistema de pagamento funciona por meio de um chip recarregável, que é fixado na parte de trás do escudo da camisa de time. A tecnologia NFC (comunicação de campo próximo) é conectada a uma carteira digital com créditos para a compra de cerveja.

Ao chegar aos estádios, basta o torcedor encostar o escudo diretamente a um terminal eletrônico de um vendedor para efetuar a compra, da mesma forma como são feitos os pagamentos com cartões por aproximação e carteiras digitais via celulares. Segundo a empresa, o chip é à prova d’água e também resistente ao suor e à chuva.

O torcedor que quiser aderir ao lançamento da Corona basta levar sua camisa a uma loja Modelorama (pertencente a AB InBev, dona da marca Corona) para colocar uma etiqueta NFC sob o distintivo do time. O serviço também é ofertado em quiosques localizados em estádios do México.