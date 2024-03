Al-Hilal, clube de Neymar e Jorge Jesus, atinge recorde mundial de vitórias seguidas; veja ranking

Nesta terça-feira, 12, o Al-Hilal, clube de Neymar e treinado por Jorge Jesus, conseguiu um feito inédito. A equipe chegou a 28 vitórias consecutivas e atingiu a maior sequência a nível mundial.

O triunfo foi diante do Al-Ittihad pela Champions League da Ásia. Os gols foram marcados pelo saudita Yasser Al-Shahrani e pelo brasileiro Malcom, que garantiram a classificação da equipe para a próxima fase.

“No Al-Hilal ninguém olha para o aspecto pessoal, mas todos trabalham em prol da equipe e da sua superioridade permanente”, disse Jorge Jesus ao final da partida.

A série de triunfos do Al-Hilal vem desde o fim de setembro. Entre as de maior destaque estão o 3 a 0 em cima do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, dentro de casa, no começo de dezembro, e os recentes triunfos sobre o Al-Ittihad, de Benzema: um 3 a 1 pelo Campeonato Saudita, o 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Champions League da Ásia.

Com o resultado o Al-Hilal superou The New Saints, do País de Gales, que em 2016 somou 27 vitóras consecutivas. A equipe pabenizou o time saudita pelas redes sociais.

Ranking de vitórias consecutivas no futebol mundial