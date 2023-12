Abel Ferreira fica no Palmeiras até dezembro de 2024

Abel Ferreira irá permanecer no Palmeiras até dezembro de 2024. A informação foi confirmada pelas redes sociais do clube nesta sexta-feira, 8.

"Em reunião com a presidente Leila Pereira, nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira reforçou ter contrato vigente com o Palmeiras até dezembro de 2024. Leila e Abel avaliaram os objetivos alcançados pelo clube em 2023, com a conquista de três títulos em cinco competições disputadas, e deram continuidade ao planejamento para a próxima temporada, que tem sido desenvolvido há meses pela comissão técnica em conjunto com o Departamento de Futebol." disse as redes sociais do clube.

Especulações sobre a saída

As especulações sobre uma possível saída de Abel Ferreira ganharam força pela procura do clube do Catar, mas se intensificaram também por conta de algumas entrevistas do português com falas sobre estar "de saco cheio" de jogos e viagens seguidas. Contudo, até mesmo os integrantes de sua comissão fizeram questão de desconversas sobre um possível saída.

O auxiliar Vitor Castanheira, que substituiu Abel Ferreira na vitória sobre por 4 a 0 sobre o América-MG, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, evitou falar sobre o assunto na coletiva e afirmou que não pode comentar especulações.

"Eu não devo comentar especulações, estamos aqui há três anos e já não é a primeira vez que sai este tipo de notícias. Não posso comentar especulações", disse o auxiliar, que comandou o time no dia 29 de novembro devido às suspensões do próprio Abel Ferreira e do auxiliar João Martins.

Qual o salário de Abel Ferreira?

O salário que Abel Ferreira recebe hoje no comando do Palmeiras é R$ 3 milhões. Caso o acordo se concretize, os rumores são que o treinador ganhará cinco vezes mais.