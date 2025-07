Uma hidrelétrica causa tensões entre o Egito e a Etiópia

Mais de 300 novos conflitos ligados aos direitos da água foram identificados em 2024, em relação a eventos do mesmo tipo contabilizados até o ano anterior, em todos os continentes, de acordo com o Water Conflict Chronology .

O conflito entre a Etiópia e o Egito, por exemplo, se iniciou em 2011 com o anúncio da construção da Grande Barragem do Renascimento Etíope (GERD), no Rio Nilo, cujas nascentes estão localizadas nos lagos Vitória (Uganda) e Tana (Etiópia), de onde segue por 11 países até o norte da África. Com o objetivo principal de gerar energia em um vale profundo, o projeto possui uma barragem principal de 145 metros de altura e 1,7 km de comprimento, além de uma barragem auxiliar, de cerca de 5 km de comprimento e 50 m de altura.

Se por um lado, com , a GERD tende a fornecer eletricidade para os etíopes e para toda região do Chifre da África; por outro, o empreendimento pode prejudicar os países a jusante, em especial afetando a economia agrícola do Egito, que depende do Nilo para atendimento de 97% de sua demanda hídrica.

Antes do início do conflito, em 2010, cinco países a montante do Rio Nilo, entre eles Uganda, Tanzânia e Etiópia, assinaram o Acordo de Entebbe, que estabelece os princípios, direitos e deveres para o desenvolvimento dos recursos hídricos da região. Após extensas negociações, o acordo entrou em vigor em 2024. Entretanto, mesmo com o início das operações da GERD em 2022, o acordo não é reconhecido pelo Egito, que se baseia em seus direitos históricos.

A escalada de guerras no mundo nos leva a crer que um conflito armado entre Egito e Etiópia é uma possibilidade, mesmo que não iminente. Organizações internacionais têm buscado soluções para evitá-lo, com a proposta da Convenção das Nações Unidas sobre os Cursos de Água Internacionais, da qual Egito e Etiópia fazem parte. Entretanto, ela não tem sido seguida pelos países, que apresentam suas justificativas para o uso da água de acordo com seus interesses.

É necessário buscar uma solução consensual para dar segurança à região, não apenas hídrica e energética, mas também visando evitar conflitos armados, que põem em risco a vida da população de toda a região. Se hoje a disputa é pelo uso da água, em pouco tempo o controle desse recurso pode se tornar uma arma de guerra, como já visto em outros conflitos.