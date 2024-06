Ultragaz diminui geração de lixo e mapeia riscos ambientais

Após crises climáticas em 2023, a Ultragaz fez seu primeiro mapeamento de riscos e oportunidades com as mudanças climáticas. Isso incluiu avaliar impactos financeiros e diversificar o portfólio com energias renováveis.

A redução de emissões no escopo 1 alcançou 376 toneladas, com estratégias como frota elétrica e a gás. A migração para etanol teve 96% de adesão, e o objetivo é chegar a 100% em todas as regiões. A geração de lixo diminuiu para 8%, ante 23% em 2022.

Em 2023, a Ultragaz lançou um comitê de diversidade e inclusão, com 40% de equidade de gênero e de raça na liderança. A meta é alcançar 50% de diversidade até 2030.

Em 2024, a empresa continuará avaliando riscos e oportunidades ambientais, capacitando os trabalhadores em práticas ESG. A descarbonização e a ecoeficiência, juntamente com a análise de oportunidades em novos negócios, como biometano, são prioridades.