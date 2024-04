Transição energética exigirá US$ 4 trilhões por ano até a próxima década, estima BlackRock

A BlackRock estima que a transição mundial da energia verde exigirá US$ 4 trilhões por ano até meados da década de 2030, exigindo mais parcerias público-privadas, especialmente na região Ásia-Pacífico.

A previsão vem do último "Cenário de Transição do Instituto de Investimentos" da BlackRock, que analisa como a transição de baixo carbono provavelmente ocorrerá e seu impacto potencial sobre os portfólios.

Segundo informações da CNBC, o valor de US$ 4 trilhões é o dobro das expectativas anteriores anuais e exigirá aumentos de capital dos setores público e privado, de acordo com Michael Dennis, diretor de Estratégia de Alternativas e Mercados de Capital da APAC na BlackRock.

"A APAC está realmente no centro da oportunidade de investimento em energia, e vemos isso em várias áreas, tanto em mercados desenvolvidos quanto em mercados emergentes", disse Dennis, falando na Semana de Ecosperidade anual de Cingapura na semana passada.

No ano passado, foram investidos US$ 1,8 trilhão em projetos relacionados à transição energética - em 2004, esse número foi de US$ 33 bilhões -, com cerca de US$ 19 trilhões investidos até o momento, de acordo com dados compilados pela BlackRock.

"Essa taxa de crescimento e o montante de capital investido estão na direção certa", disse Dennis, que é responsável pelos negócios alternativos da BlackRock na região, incluindo infraestrutura, fundos de hedge e private equity.

"No entanto, embora o investimento tenha aumentado, ainda há uma lacuna de US$ 18 trilhões para chegarmos onde precisamos até 2030", acrescentou.

"Além disso, precisamos ver uma mudança de política em relação ao preço da energia e à desregulamentação dos mercados de energia", disse Dennis, acrescentando que, nos mercados emergentes, espera-se que cerca de 60% do capital necessário venha do setor privado.