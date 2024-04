Veja o passo a passo para tirar sua 2 via de conta da Enel

Muitos brasileiros recebem a conta de luz física em suas residências para o pagamento. E perder aquela folhinha comprida é mais comum do que se imagina. Mas esse não é o único motivo pelo qual as pessoas procuram pela 2 via da Enel.

Se você é do grupo que perdeu a data do pagamento da conta, ela foi extraviada ou apenas não a recebeu, fique tranquilo, neste artigo vamos te mostrar 6 formas de tirar a 2 via da Enel. Você verá como tirar a 2 via pelo CPF, App da ENEL, WhatsApp, SMS e pelo site da empresa.

Como pagar a segunda via da Enel?

Existem duas principais formas de realizar o pagamento da segunda via da sua conta de luz Enel, você pode pagá-la pelo aplicativo da prestadora de serviços ou então pelo site.

A prestadora de energia presta auxílio para criar o login, caso você ainda não tenha, e acessar todos os dados de pagamento da sua conta de luz.

Além disso, também é possível ter acesso a segunda via para pagamento por meio do WhatsApp e SMS. Veja todos os tutoriais a seguir.

Como tirar 2 via da Enel? Passo a passo

Para facilitar o seu caminho, preparamos um passo a passo que irá lhe auxiliar a fazer o pagamento quando entrar no site:

Acesse a Agência Virtual da Enel pelo site;

Faça login na sua conta Enel ou crie, caso não tenha;

Navegue até a seção "Minha Conta";

Selecione a opção "Contas e Pagamentos";

No histórico de contas, escolha aquela que deseja pagar;

Selecione "Detalhes da Conta";

Escolha entre as opções disponíveis de pagamento;

Prossiga com o método de pagamento escolhido para concluir a transação.

Como tirar 2 via da Enel pelo CPF?

O número do CPF é imprescindível para tirar a segunda via da sua conta Enel, pois você precisará do CPF para localizar a conta a qual possui titularidade. Mas, principalmente, ele será importante caso você nunca tenha feito um acesso no site. Veja como criar o cadastro na Enel utilizando o seu CPF:

Abra o navegador e acesse o site oficial da Enel: www.enel.com.br ;

Selecione o estado em que está localizada a sua conta de energia (Ceará, São Paulo ou Rio de Janeiro);

No canto superior direito da tela, clique no ícone do "bonequinho";

Escolha a opção "Segunda via de conta";

Se já possui cadastro no site, faça login com suas credenciais;

Caso não tenha cadastro, clique em "Criar acesso";

Preencha os campos solicitados com o CPF do titular da conta e o número de instalação;

Siga as instruções na tela para completar o processo e emitir a segunda via da conta de energia.

Como tirar 2 via da Enel pelo aplicativo?

Para tirar a 2 via da Enel pelo aplicativo da empresa basta ter um smartphone com acesso a internet e baixar o App Enel em sua loja de apps (IOS ou Android).

A navegação pelo App é intuitiva, ou seja, você conseguirá facilmente navegar até a emissão da segunda via após fazer o login, veja só:

Na aba principal do aplicativo, clique na opção “segunda via”;

No histórico de contas, escolha aquela que deseja pagar;

Selecione "Detalhes da Conta";

Escolha entre as opções disponíveis de pagamento;

Prossiga com o método de pagamento escolhido para concluir a transação.

Como tirar 2 via da Enel pelo WhatsApp?

Você pode solicitar a segunda via da sua conta enel pelo WhatsApp, utilizando o número 21 99601-9608.

Assim que você entrar em contato, a inteligência artificial lhe dará opções às quais você conseguirá emitir a sua segunda via da conta.

Como tirar 2 via da Enel por SMS?

Para tirar a segunda via da sua conta ENEL é super fácil quando pretendida por SMS. Dentro de todo o artigo este é o menor dos caminhos para adquirir sua 2 via da Enel, basta seguir este curto passo a passo: