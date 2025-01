SAP tem nova presidente na América Latina

Adriana Aroulho, que desde agosto de 2020 lidera a operação da SAP no Brasil, assumirá em abril a presidência da companhia também para América Latina e Caribe. A executiva sucede Cristina Palmaka, que está deixando a empresa para dedicar-se à conselhos de administração.

Desde que chegou à SAP em 2017, inicialmente como líder da área de vendas para Plataforma Digital Empresarial, Adriana impulsionou importantes avanços na companhia. Como presidente da empresa no Brasil, ajudou a alcançar a marca histórica de 31% de mulheres em cargos de liderança, praticamente triplicando a média do mercado.

E fez da operação nacional, a primeira subsidiária global da empresa a publicar seu próprio relatório de sustentabilidade, documentando iniciativas em preservação ambiental, voluntariado, diversidade e inclusão, além de impacto social.

Cristina Palmaka, uma das principais executivas do setor de tecnologia na América Latina, deixa a SAP para se dedicar a Conselhos de Administração. (Leandro Fonseca/Exame)

De acordo com estudo da McKinsey & Company de 2023, as mulheres ocupam aproximadamente 1 em cada 4 posições de altos cargos de companhias de tecnologia. Com mais de 30 anos de experiência no setor corporativo, Cristina foi das primeiras a alcançar o C-level na área de tecnologia - quando a presença feminina, sobretudo neste setor, era ainda mais tímida que atualmente. Foi sob sua gestão, que a SAP, no Brasil, acelerou na contramão das estatísticas de um setor dominado por homens.

Atualmente conselheira da C&A, da Arcos Dorados - maior franquia independente do McDonald's no mundo - e da Eurofarma, a executiva iniciou sua jornada como trainee na Philips, onde permaneceu por 15 anos. Depois, ocupou posições de liderança na Microsoft e HP, antes de ingressar na SAP em 2009 como vice-presidente.

Na companhia, liderou a operação brasileira por 7 anos, até assumi posteriormente a presidência para América Latina, cargo que ocupou nos últimos 4 anos, e cujo bastão passa agora para Adriana. Durante sua gestão, ainda conduziu importantes transformações na empresa, especialmente na transição para computação em nuvem e no desenvolvimento de talentos.