Sabesp moderniza ETEs para recuperar rios poluídos

Investimento em energia renovável, projetos de economia circular para geração de biomassa e fertilizante, e modernização das estações de tratamento de esgoto (ETEs) para a recuperação de rios são algumas das linhas de trabalho da Sabesp.

A companhia de saneamento acredita que o trabalho nessas frentes tornará o negócio mais sustentável dos pontos de vista ambiental e financeiro, como no caso dos projetos das ETEs, preparadas para receber o novo volume coletado e reaproveitar o potencial do esgoto com foco nos conceitos de economia circular. O lodo tratado e o gás gerado no processo de reciclagem do efluente poderão ser usados em indústrias, diminuindo o impacto ambiental e os custos operacionais.