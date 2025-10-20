Qual a pegada de carbono do chocolate? Dengo passa a monitorar toda cadeia e mira zerar impacto

Do cultivo do cacau pelos produtores ao transporte dos insumos até as embalagens, o setor de alimentos convive com o desafio de descabonizar sua cadeia de fornecedores.

Sem metas claras, o processo produtivo do chocolate pode ser intensivo em emissões de carbono, com impacto especialmente no uso da terra e da água.

O Brasil, sexto maior produtor mundial de cacau, tem planos ambiciosos: o governo federal pretende dobrar a produção e atingir cerca de 400 mil toneladas até 2030.

Foi em busca de uma solução que a Dengo anunciou uma parceria estratégica com a consultoria WayCarbon para aprimorar as emissões de gases de efeito estufa e incluir o monitoramento do escopo 3 para contemplar toda a cadeia de valor.

Fundada em 2017 com o compromisso de estabelecer uma cadeia de negócios mais justa, a fabricante de chocolates realizava inventários apenas do escopo 1 e 2 e identificou a falta de uma peça-chave do quebra-cabeça.

Andresa Silva, Head de Redes e Sustentabilidade da Dengo, explicou que o escopo 3 é especialmente relevante para a indústria alimentícia porque engloba o impacto do todo: cultivo, transporte, embalagens e distribuição para lojas e consumo final pelos clientes.

"Olhar para todos os elos é essencial para construirmos uma estratégia sólida de neutralização e avançarmos em iniciativas que nos permitam caminhar rumo ao carbono positivo", destacou.

Para Lauro Marins, Head de Soluções Digitais e Consultoria da WayCarbon, ressaltou que as emissões e as boas práticas são essenciais para o desenvolvimento sustentável do setor em plena expansão.

"A Dengo atua em alta complexidade por conta dos insumos agrícolas e da alta demanda logística", reconheceu.

Tecnologia para gestão centralizada

Para viabilizar o monitoramento mais robusto, a Dengo passa a adotar uma plataforma digital que realiza a gestão integrada de indicadores climáticos.

A solução permitirá que a empresa, que possui unidades de produção e mais de 50 lojas distribuídas pelo Brasil, centralize dados e resultados.

"A gestão sistematizada das emissões permitirá a identificação ágil de pontos críticos em relação à operação. A partir do monitoramento, será possível direcionar ações estratégicas na busca por novas oportunidades de redução de impacto", explicou Marins.

Da transparência à ambição climática

A Dengo já adota práticas regenerativas como a compra apenas cacau cultivado em sistemas agroflorestais, 100% livre de desmatamento, com rastreabilidade total. Segundo a companhia, a transparência é apenas o ponto de partida.

"Estamos muito felizes com a parceria, que trará robustez estratégica e tecnológica ao nosso inventário de emissões", destacou Andressa.