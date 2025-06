Cintia Moreira é a nova CEO da Dengo Chocolates e já traz como novidade novas lojas na região Sul

Com mais de 25 anos de experiência em grandes empresas nacionais e multinacionais, Cintia Moreira assume a presidência da Dengo Chocolates com a missão de expansão da marca sem deixar de lado o crescimento sustentável.

"Nosso objetivo é crescer de maneira sustentável, equilibrando resultados financeiros com o impacto positivo que a Dengo sempre proporcionou", afirma a nova CEO.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Cintia Moreira compartilha sua trajetória e visão para o futuro da Dengo Chocolates.

A chegada de Cintia Moreira à presidência da Dengo

"Sim, eu sou a primeira mulher a liderar a Dengo", afirma Moreira, com um sorriso de quem sabe a importância desse marco. Antes dela, a empresa que tem apenas 8 anos de mercado, foi comandada por Estevam Lobo (fundador da marca) e Túlio Lemos, que por um período dividiram a liderança como co-CEOs.

"Quando soube da oportunidade para ser CEO, vi que tinha o perfil, as competências e, principalmente, a experiência necessária para agregar à história da Dengo", diz Cintia que trabalha há 11 meses na companhia na área comercial.

A executiva também reforça que aconteceu um processo seletivo de mercado, onde a consultoria fez boas capturas. "Mas no final, o conselho entendeu que meu conhecimento interno e minha experiência dentro da Dengo trariam mais velocidade para o negócio", diz Moreira.

O que a nova CEO quer trazer para a Dengo

Formada em Direito, com pós-graduação em Gestão de Varejo pela FIA e em Alta Gestão pelo Insper, a trajetória de Moreira contou com passagem por grandes empresas de beleza e moda, como The Estée Lauder Companies Brasil, Lacoste e Loungerie Intimates.

"Eu sempre trabalhei para conquistar um crescimento sustentável, seja no varejo de moda, beleza ou, agora, no mercado alimentício", diz a CEO.

Para ela, que irá assumir pela primeira vez o cargo de presidente, essa trajetória profissional que começou como vendedora e que a trouxe até a direção da área comercial da Dengo, traz a segurança e conhecimento que ela precisa para ocupar a cadeira de CEO.

"Eu fui vendedora, gerente, supervisora, diretora, e agora CEO. A experiência em cada uma dessas funções me proporcionou uma visão completa da cadeia de negócios, o que me dá propriedade para tomar decisões estratégicas", afirma Moreira.

A expansão da Dengo Chocolates

A Dengo está em um processo contínuo de expansão, com a inauguração de novas lojas previstas para este ano.

"Este ano, vamos inaugurar mais 5 lojas, sendo duas em regiões estratégicas no sul do Brasil: Florianópolis e Balneário Camboriú", afirma Moreira.

Além disso, a nova fábrica da empresa, que ainda está em fase de planejamento em Itapecerica da Serra, deverá ser inaugurada nos próximos dois anos, como parte da estratégia de médio e longo prazo da marca.

A expansão internacional não está descartada, mas ainda segue no plano de longo prazo. "Além das duas lojas em Paris, temos planos de expansão internacional, mas por enquanto, sem novas inaugurações confirmadas", afirma a CEO.

O compromisso com a diversidade e liderança feminina

Quando o assunto é diversidade, a nova CEO destaca que a Dengo não quer ficar para trás nesta frente.

"Hoje, 57% do nosso quadro é formado por mulheres e 56% ocupam cargos de liderança. Acreditamos em relações justas e inclusivas, desde os produtores até os funcionários de loja e escritório", afirma Moreia.

Afinal, a diversidade aparece na Dengo como uma das estratégias para expandir o negócio no Brasil. "A Dengo representa a combinação perfeita entre uma marca premium e um propósito sólido de expansão, sem perder a essência do cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Esse propósito, que faz parte do DNA da marca, me deu energia e vontade de abraçar esse novo desafio com muita disposição e alegria", afirma a nova CEO.