Número de mortos por inundações e deslizamentos no México chega a 76

Segundo o governo, chuvas intensas isolaram mais de 100 localidades; 27 pessoas continuam desaparecidas

México: Comissão Nacional de Busca ainda procura por desaparecidos após intensas chuvas ( HECTOR QUINTANAR /AFP)

México: Comissão Nacional de Busca ainda procura por desaparecidos após intensas chuvas ( HECTOR QUINTANAR /AFP)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 15h23.

Última atualização em 20 de outubro de 2025 às 15h29.

O número de mortes confirmadas devido às fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos no México aumentou para 76, enquanto 27 pessoas permanecem desaparecidas, informou o governo nesta segunda-feira, 20. 

O desastre, que começou há duas semanas após vários dias de chuvas excepcionalmente intensas, mantém ainda 119 localidades do centro e leste do país isoladas, devido ao bloqueio ou destruição de estradas e rodovias, segundo um relatório apresentado durante a coletiva de imprensa matinal da presidente Claudia Sheinbaum.

"A atenção à emergência (...) ainda não terminou, continuamos trabalhando", disse a mandatária, que anunciou também a entrega de uma primeira parcela de ajuda monetária direta que totalizará 10 bilhões de pesos (R$ 2,9 bilhões) para cerca de 100 mil famílias afetadas pelo desastre.

O estado de Hidalgo, vizinho à capital mexicana, no centro do país, concentra o maior número de municípios isolados (65), porque muitos deles estão localizados em regiões montanhosas onde as vias de acesso foram danificadas pelos deslizamentos.

Veracruz, no leste do país e com costa no Golfo do México, foi o estado mais atingido pelas inundações. Várias de suas localidades são atravessadas pelos chamados “rios de resposta rápida”, que podem transbordar em poucas horas diante de um aumento do volume de água.

Mais de 12,7 mil militares do Exército e da Marinha estão mobilizados nos estados afetados pelo desastre, com várias pontes aéreas e três marítimas em operação para transportar ajuda às populações isoladas.

