Número de mortos por inundações e deslizamentos no México chega a 76

O número de mortes confirmadas devido às fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos no México aumentou para 76, enquanto 27 pessoas permanecem desaparecidas, informou o governo nesta segunda-feira, 20.

O desastre, que começou há duas semanas após vários dias de chuvas excepcionalmente intensas, mantém ainda 119 localidades do centro e leste do país isoladas, devido ao bloqueio ou destruição de estradas e rodovias, segundo um relatório apresentado durante a coletiva de imprensa matinal da presidente Claudia Sheinbaum.

"A atenção à emergência (...) ainda não terminou, continuamos trabalhando", disse a mandatária, que anunciou também a entrega de uma primeira parcela de ajuda monetária direta que totalizará 10 bilhões de pesos (R$ 2,9 bilhões) para cerca de 100 mil famílias afetadas pelo desastre.