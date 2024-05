Quaker lança "Arroz" de Aveia e reverte 100% do lucro para o combate à fome

A fabricante de alimentos e bebidas PepsiCo escolheu a marca Quaker para o lançamento de um produto inédito e social. O "Arroz" de Aveia é o grão de aveia inteiro, que serve como preparo alternativo ao arroz e tem lucro 100% revertido para o combate à fome, em parceria com a Instituição Social Amigos do Bem.

"Nosso primeiro produto social, inédito no mundo, visa transformar vida de maneira duradoura. A intenção é, no primeiro ano, impactar pelo menos 25 mil pessoas, sendo que isto pode ser ainda maior conforme a venda do produto. Além disto, é essencial a parceria com a Amigos do Bem, uma organização que há 30 anos combate à fome no sertão nordestino", disse Alex Carreteiro, presidente da PepsiCo no Brasil, durante evento de lançamento nesta terça-feira, 28. A expectativa é de impactar 1,5 milhão de pessoas até 2030.

O objetivo é levar alimentos para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social nos estados de Alagoas, Ceará e Pernambuco, incluindo sacos porcionados de cinco quilos do "Arroz" de Aveia. De acordo com o executivo, o lançamento integra a estratégia ESG da PepsiCo, chamada de PepsiCo Positive (pep+), que tem como meta aumentar, globalmente, o acesso a alimentos nutritivos para 50 milhões de pessoas até 2030.

“O lançamento, além de ser uma das maiores inovações no portfólio da marca, representa o primeiro produto social totalmente autossustentável que lançamos no mundo, já que a doação será paga pelo próprio lucro do produto gerado por suas vendas", diz Camila Pagamisse, diretora de marketing da PepsiCo Brasil Alimentos.

Como lembra Carolina Albanesi, vice-presidente de comunicação da Amigos do Bem, a organização trabalha com 150 mil pessoas em 300 povoados, sendo necessário o apoio continuo de diversos atores da sociedade. "Acredito que a PepsiCo não só ajuda na nossa missão, como pode incentivar outras empresas".

Desenvolvimento e mercado

A novidade, que foi desenvolvida ao longo de um ano e meio no centro de pesquisa e desenvolvimento da PepsiCo em Sorocaba (SP), chega às prateleiras dos supermercados no formato de super grão – grãos inteiros de aveia, visualmente semelhantes aos do arroz.

A companhia acredita na adesão dos consumidores visto que o produto tem mais fibras e proteínas quando comparado ao arroz integral, além dos benefícios da aveia, como o auxílio à redução do colesterol e melhora da microbiota intestinal. "O novo produto também busca compor as refeições do dia a dia sem abrir mão do sabor, é versátil e pode ser combinado a diferentes pratos, apresentando novas ocasiões de consumo para a aveia", diz Camila.

"Desenvolvemos um produto único no mundo com um time de 30 pessoas, de onze áreas. Isto demonstra a importância da inovação para a companhia. Com "Arroz" de Aveia, nosso primeiro produto social, queremos incentivar a busca por qualidade de vida e equilíbrio através de uma alimentação mais balanceada e nutritiva”, finaliza Fabíola Torres, diretora sênior de Pesquisa e Desenvolvimento da PepsiCo Brasil.