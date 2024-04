Oportunidade Digital: transformando negócios nas favelas do Brasil

As potencialidades que encontramos nas favelas não são mais novidade. Está mais do que provado que além dos R$ 200 bilhões movimentados em renda própria por ano, ainda há muito a ser alavancado. Isso porque há dezenas de milhares de empreendedores, com variados níveis de profissionalização, prontos para fortalecerem a expandirem seus negócios nos mais diversos setores.

Nessas andanças pela Expo Favela Innovation em todo o Brasil, pude entender mais de perto que uma das maiores necessidades para o desenvolvimento desses processos nos negócios passa pelo letramento digital e a educação sobre uso do crédito. No entanto, para os microempreendedores das favelas brasileiras, essa transformação muitas vezes parece um horizonte distante, repleto de desafios financeiros e de acesso a recursos.

É nesse contexto que me encantei com o processo seletivo do Corre Digital, uma iniciativa que faz parte do projeto Strive, ação conjunta da Aliança Empreendedora e da Mastercard, que promete identificar e impulsionar histórias inspiradoras de transformação digital em pequenos negócios nas favelas do Brasil. Faz parte também deste projeto a plataforma educacional Tamo Junto, que já conta com 50 mil empreendedores inscritos.

O projeto tem como objetivo reconhecer e destacar aqueles microempreendedores que, de forma estratégica, incorporaram tecnologias digitais em seus negócios, redefinindo processos, ampliando sua competitividade no mercado e criando oportunidades de crescimento. O impacto dessas transformações vai além dos negócios individuais, alcançando comunidades inteiras ao gerar empregos, estimular a economia local e promover o desenvolvimento sustentável.

Para participar, os interessados devem acessar o site oficial do programa e assistir a pelo menos um dos cursos indicados, desbloqueando assim a ficha de inscrição. As etapas de seleção incluem avaliação da história de transformação digital e de impacto no negócio, considerando também a situação de vulnerabilidade do empreendedor e seu comprometimento com as atividades propostas. Os participantes selecionados terão acesso a uma série de benefícios, incluindo aceleração gratuita com conteúdos de gestão, inovação, ferramentas digitais, mentoria personalizada e até mesmo uma viagem com tudo pago para uma feira de negócio a se escolhida em breve.

O processo seletivo não se limita apenas a reconhecer histórias de sucesso, mas também busca capacitar e preparar os empreendedores para enfrentar os desafios do mundo digital, fornecendo-lhes conhecimento prático e suporte contínuo para aplicação das habilidades adquiridas em seus negócios.

Iniciativas como essa representam um passo significativo na promoção da inclusão digital e no fortalecimento do empreendedorismo. Ao oferecer oportunidades reais de crescimento e desenvolvimento, o projeto não apenas transforma negócios, mas também vidas e comunidades inteiras.