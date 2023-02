NotCo é certificada Empresa B; entenda plano ESG da companhia

A fabricante de alimentos NotCo é a mais nova certificada Empresa B, do Sistema B, movimento global de empresas que buscam altos padrões de desempenho social e ambiental, transparência e governança. Para a NotCo, que desenvolve um portfólio com produtos à base de plantas, a novidade reforça o compromisso com o desempenho social e ambiental da operação.

As Empresas B estão legalmente comprometidas em oferecer benefícios aos acionistas e a todas as partes interessadas nos negócios, incluindo funcionários, clientes, comunidade e meio ambiente. Mais de 6.000 empresas ao redor do mundo fazem parte do movimento B Corp, demonstrando alto impacto social e ambiental.

Cada um deve seguir os mesmos padrões, políticas, ferramentas e programas para ajudar a mudar o comportamento, a cultura e a estrutura do capitalismo, movendo-se com uma visão, rede e movimento coesos. O foco da NotCo acontece em três níveis, são eles:

Governança – implementando novos processos e ferramentas como software para rastrear o uso da água, auditorias anuais para assegurar o alinhamento da certificação, parceria com consultores externos para criar e refinar iniciativas ambientais em andamento e fóruns para rastrear e alcançar objetivos ESG.

Planeta – demonstrando eficiência de recursos por meio de seus produtos para tornar o planeta melhor e mais verde. De acordo com uma auditoria interna da NotCo, os produtos da empresa economizam em média 84% das emissões de CO2 e 78% da água em comparação com produtos de origem animal. Esses dados são baseados em pesquisas científicas que medem o valor da pegada ambiental por ingrediente em cada produto.

Comunidade – desenvolvendo e alimentando a sustentabilidade como um valor fundamental e aumentando a motivação dos funcionários por meio de iniciativas de diversidade e inclusão, planos de desenvolvimento profissional para todos e um novo programa “Hand to Hand”, que consiste em três pilares principais para apoiar comunidades em países onde NotCo opera: Serviço Social, Educação e Doações. Por meio dessa iniciativa, a equipe da NotCo visita comunidades carentes e distribui produtos, além de oferecer ensino sobre tecnologia e reunir a comunidade por meio de jogos e música. A NotCo opera em esferas de influência em todos os seus territórios geográficos e isso ajudará a conectar cada um, da América Latina aos Estados Unidos e ao Canadá.

“A transparência e a responsabilidade sempre foram uma força motriz por trás da NotCo, portanto, ser certificado como B Corp é uma grande honra, algo que esperamos desde que começamos esta jornada”, disse o cofundador e CEO da NotCo, Matias Muchnick.

“Também desenvolvemos uma tecnologia que nos coloca em uma posição única para gerar mudanças mais rápido do que qualquer outra empresa de alimentos e bebidas. Algumas das marcas mais importantes do mundo fazem parte da rede B Corp, trabalhando para estabelecer a estrutura para um amanhã melhor, e estamos entusiasmados por fazer parte desse movimento global para promover a transformação social e ambiental", completa.

Desde 2016, a NotCo busca, segundo o executivo, expandir a produção sustentável de alimentos por meio de tecnologia exclusiva. A Inteligência Artificial da NotCo reduz os cronogramas de desenvolvimento de P&D e o uso de recursos, como água, emissões de carbono e eletricidade.

Em dezembro do ano passado a empresa captou US$ 70 milhões em novos financiamentos como uma Série D para acelerar sua nova unidade B2B , permitindo que outras marcas de bens de consumo, fornecedores de ingredientes e de tecnologia utilizem a Inteligência Artificial, nomeada Giuseppe, para suas próprias inovações. Com isso, a NotCo está disponibilizando sua tecnologia para todos os fabricantes de alimentos e bebidas que buscam criar produtos à base de plantas sustentáveis e escaláveis.

Atuação no Brasil

A NotCo já investiu mais de R$150 milhões investidos no Brasil e, para 2023 o foco será no desenvolvimento de novas categorias de produtos, expansão para regiões que a marca ainda não está presente e na abertura de um novo escritório, com instalações maiores e uma cozinha experimental para testes da equipe de P&D e parcerias. A previsão da NotCo é dobrar de tamanho no país este ano.

Em 2022, a foodtech expandiu sua presença para os estados do Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal e lançou 10 SKUs, com ampliação das linhas de NotBurger Smash e NotMilk™ e introdução de novas categorias, com o NotCreme de Leite™, NotMilk High Protein™, e NotMeat™, composta por kibe, almôndega e carne moída.

Acompanhando a estratégia global, a operação no Brasil também vem trabalhando para aumentar a oferta de produtos plant-based em restaurantes e lanchonetes ampliando cada vez mais sua gama de parceiros, com nomes locais importantes como Bullguer e Casa do Pão de Queijo.