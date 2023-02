Futuro do trabalho: “green skills” serão necessárias em todos os setores da economia, diz estudo

A contratação dos chamados talentos verdes está acelerando mais rápido do que a de outros profissionais. Esta é uma das principais conclusões do Global Green Skills Report 2022, divulgado pelo Linkedin no final do ano passado. E também um importante alerta sobre os rumos do trabalho no futuro.

“A pandemia acelerou essa tendência, o que sugere que o talento verde tem sido relativamente mais resiliente a uma recessão económica do que o talento não verde”, diz o documento.

No entanto, os dados também revelam que, enquanto as ofertas de emprego que exigem habilidades verdes dos candidatos cresceram 8% ao ano nos últimos cinco anos, a parcela de talentos verdes cresceu apenas cerca de 6% ao ano no mesmo período. Ou seja: a demanda por talentos verdes tende a ultrapassar, em breve, a oferta destes profissionais no mercado.

“Nós não fizemos progresso o suficiente quando se trata de qualificar os trabalhadores com as habilidades verdes necessárias para atender a essa demanda crescente”.

Mas, ao contrário do que se possa imaginar, a maioria das vagas que exigem as chamadas “green skills” dos candidatos não são, necessariamente, para os “empregos verdes tradicionais” – ou seja, aqueles que dependem de um amplo conhecimento das habilidades verdes para serem executados.

Na verdade, apesar do crescimento acelerado de carreiras exclusivamente verdes como Gerente de Sustentabiliade, Consultor Solar, Ecologista e outros; os empregos que exigem habilidades verdes e mais crescem globalmente fazem parte de outros setores – e incluem funções como Gerente de Compliance, Manager Facilities e Representante de Vendas .

“Nem todos os empregos precisarão ser exclusivamente verdes - não é apenas sobre construir painéis solares. É sobre o fabricante de moda sustentável, o gestor de logística, o gerente de vendas...” exemplificam.

Carreira da Economia Verde: por onde começar?

