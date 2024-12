Itália vai obrigar empresas a contratar seguro contra desastres climáticos

A partir de 1º de janeiro de 2025, todas as empresas na Itália devem comprar seguro para proteger seus ativos contra inundações, deslizamentos de terra e outros desastres naturais que se tornaram mais comuns devido ao aquecimento global. É o sinal mais recente da crescente ansiedade da Europa sobre as mudanças climáticas.

Como o continente que mais aquece, a Europa viu suas perdas climáticas aumentarem 2,9% ao ano de 2009 a 2023, de acordo com a Agência Europeia do Meio Ambiente. Só neste ano houve incêndios florestais na Grécia, uma seca devastadora na Sicília e inundações no Reino Unido, Europa Central e Espanha.

O maior perigo na Itália são as inundações. As empresas afetadas por tais eventos enfrentam uma probabilidade 7% maior de falir, e aquelas que sobrevivem normalmente sofrem um declínio médio de 5% na receita em três anos, de acordo com um estudo de 2024 publicado pelo banco central do país.

Com vai funcionar o seguro?

Segundo reportagem da Bloomberg, a maioria das empresas italianas — especialmente as pequenas e médias — não tem proteção alguma. A nova lei exigirá que as empresas passem a ter cobertura para desastres climáticos ou irão enfrentar multas. O plano é apoiado por um fundo de resseguro de € 5 bilhões (US$ 5,3 bilhões) criado por uma instituição financeira controlada pelo estado.

As seguradoras na Itália precisam aceitar todos os clientes sob a lei, e isso significa que não há limite para sua exposição a perdas, disse Petra Hielkema, presidente da Autoridade Europeia de Seguros e Pensões Ocupacionais (EIOPA). Como resultado, a indústria está "se perguntando: quanto estou disposto a pagar e como precificar isso?" Em toda a Europa, o risco financeiro é capturado em um número: 75%.

Essa é a lacuna de proteção de seguro — a diferença entre perdas seguradas e não seguradas de catástrofes relacionadas ao clima, de acordo com dados da EIOPA compilados de 1980 a 2021. A lacuna na Itália para todas as catástrofes naturais é de aproximadamente 80%, com base na pesquisa da Swiss Re na última década.

As seguradoras europeias estão sentindo o aperto. Nos primeiros nove meses de 2024, a Assicurazioni Generali SpA da Itália relatou um impacto "significativo" de € 930 milhões devido a "condições climáticas adversas" em todo o continente, segundo a Bloomberg. Inundações na Europa Central e Oriental geraram algumas das piores perdas regionais para as seguradoras neste ano.

"É uma preocupação crítica para seguradoras e formuladores de políticas e, se nenhuma contramedida for tomada, a lacuna entre seguro e proteção deve aumentar", disse Hielkema em uma entrevista. A Generali disse que a nova lei "servirá para preencher a lacuna de proteção não apenas para empresas, mas também para cidadãos".

As perdas climáticas anuais na Europa dispararam para € 50 bilhões no período de 2021-2023 - esse número era de € 16 bilhões durante o período de 2010-2019, disse Hielkema.

A Agência Europeia do Meio Ambiente lembrou que, embora os eventos climáticos extremos estejam se intensificando, o ritmo de adaptação está diminuindo.

A agência disse que, embora haja incerteza, é improvável que a União Europeia mitigue o impacto climático o suficiente para reduzir as perdas econômicas associadas até 2030.