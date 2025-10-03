De IA a impacto social: festival debate futuro do empreendedorismo feminino no Brasil

Quais os caminhos para impulsionar negócios e jornadas femininas no Brasil? Este é o foco do 14ª edição do Festival Rede Mulher Empreendedora (RME), evento que deve reunir 10 mil mulheres nos dias 3 e 4 de outubro em São Paulo e se consolida como o maior de empreendedorismo no país.

Sob o conceito "Cidade das empreendedoras", serão mais de 100 palestrantes, com a presença de figuras conhecidas do mundo corporativo e digital como Luíza Helena Trajano, Isabelle Nogueira, Pequena Lo, Mariana Saad, Izabella Camargo, Daniela Colombo, Carole Crema, Elisa Fernandes e Maytê Carvalho.

"Está intenso este ano. Queremos aumentar o impacto positivo", destacou Ana Fontes, fundadora da rede que nasceu em 2010 e já impactou mais de 15 milhões de pessoas. A iniciativa oferece capacitações, mentorias, acesso ao mercado e programas de aceleração, com foco na autonomia econômica feminina.

No centro dos debates, estão temas como finanças empresariais, burnout e questões como inteligência artificial (IA) aplicada aos negócios, precificação, marketing digital e até síndrome da impostora.

A programação inclui palestras, workshops, painéis e mentorias voltadas ao fortalecimento de negócios liderados por mulheres, e conta com quatro estações temáticas: impacto, negócio, futuro e conexão.

Neste ano, o festival conta com patrocínio de empresas como InfinitePay, Itaú Mulher Empreendedora, Banco BV e ApexBrasil, além de parceiros institucionais como Vibra Energia, Uber e Metrô de São Paulo.

Data: 3 e 4 de outubro de 2025

3 e 4 de outubro de 2025 Local: Pavilhão 4 do São Paulo Expo

Pavilhão 4 do São Paulo Expo Acesso: Estação Jabaquara do Metrô (Linha Azul)

Estação Jabaquara do Metrô (Linha Azul) Ingressos: Sympla

Sympla Mais informações neste site.