De IA a impacto social: festival debate futuro do empreendedorismo feminino no Brasil

Promovido pela Rede Mulher Empreendedora da empresária Ana Fontes, evento acontece neste fim de semana em São Paulo e reúne grandes nomes como Luíza Trajano e Mariana Saad

A programação inclui palestras, workshops, painéis e mentorias voltadas ao fortalecimento de negócios liderados por mulheres (Fernanda Bastos/Reprodução)

Sofia Schuck
Repórter de ESG

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 12h06.

Quais os caminhos para impulsionar negócios e jornadas femininas no Brasil? Este é o foco do 14ª edição do Festival Rede Mulher Empreendedora (RME), evento que deve reunir 10 mil mulheres nos dias 3 e 4 de outubro em São Paulo e se consolida como o maior de empreendedorismo no país. 

Sob o conceito "Cidade das empreendedoras", serão mais de 100 palestrantes,  com a presença de figuras conhecidas do mundo corporativo e digital como Luíza Helena Trajano, Isabelle Nogueira, Pequena Lo, Mariana Saad, Izabella Camargo, Daniela Colombo, Carole Crema, Elisa Fernandes e Maytê Carvalho. 

"Está intenso este ano. Queremos aumentar o impacto positivo", destacou Ana Fontes, fundadora da rede que nasceu em 2010 e já impactou mais de 15 milhões de pessoas. A iniciativa oferece capacitações, mentorias, acesso ao mercado e programas de aceleração, com foco na autonomia econômica feminina.

No centro dos debates, estão temas como finanças empresariais, burnout e questões como inteligência artificial (IA) aplicada aos negócios, precificação, marketing digital e até síndrome da impostora.

A programação inclui palestras, workshops, painéis e mentorias voltadas ao fortalecimento de negócios liderados por mulheres, e conta com quatro estações temáticas: impacto, negócio, futuro e conexão.

Neste ano, o festival conta com patrocínio de empresas como InfinitePay, Itaú Mulher Empreendedora, Banco BV e ApexBrasil, além de parceiros institucionais como Vibra Energia, Uber e Metrô de São Paulo.

  • Data: 3 e 4 de outubro de 2025
  • Local: Pavilhão 4 do São Paulo Expo
  • Acesso: Estação Jabaquara do Metrô (Linha Azul)
  • Ingressos: Sympla
  • Mais informações neste site. 

