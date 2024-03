Sicredi gerou R$ 23,5 bilhões em benefícios econômicos para seus associados em 2023

O Sicredi, instituição financeira cooperativa, atingiu em 2023 de R$ 23,5 bilhões em benefícios econômicos gerados aos seus associados. É o que aponta o Benefício Econômico Total (BET), indicador calculado pela instituição cooperativa com base em metodologia do Banco Central. O dado tem com objetivo de mostrar os benefícios econômicos tangíveis da sua atuação e reforçar o compromisso em oferecer serviços financeiros acessíveis e vantajosos. O valor representou uma economia média de R$ 3.119,91 no ano passado para cada um dos seus 7,5 milhões de associados no ano passado.

O cálculo do índice BET é formado por três indicadores: o Benefício Econômico de Crédito (BEC), que mensura a economia sobre operações de crédito por meio de taxas médias mais baixas em comparação a instituições do Sistema Financeiro Nacional; o Benefício Econômico do Depósito (BED), que mostra o ganho adicional com depósito por meio de remuneração mais elevada e os Benefícios Econômicos do Exercício (BEE), que mede a distribuição de resultados, o pagamento de juros ao capital e o valor revertido ao associado por meio de ações educacionais e sociais.

“Os índices de benefícios econômicos são importantes para avaliar o desempenho das cooperativas de crédito no Brasil, pois calculam a economia proporcionada aos associados em comparação aos custos dos mesmos serviços de crédito e depósitos das outras instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN). É fundamental que as cooperativas de crédito permaneçam vigilantes para garantir a continuidade na oferta de benefícios por meio de crédito com taxas justas e remuneração mais atrativa dos depósitos, mantendo-se fiéis ao seu propósito de gerar valor para seus membros e para a sociedade”, disse Alexandre Barbosa, diretor executivo de Sustentabilidade, Administração e Finanças do Sicredi.

Crescimento de 13%

O Sicredi registrou crescimento significativo do índice Benefício Econômico Total (BET) nos últimos anos. Em 2023, os R$ 23,5 bilhões representaram um aumento de 13% em relação ao ano anterior, que registrou BET de R$ 20,8 bilhões. Em 2021, o valor do BET do Sicredi foi de R$ 12,7 bilhões.

Do montante total de R$ 23,5 bilhões, as contribuições do Sicredi para seus associados em 2023 incluíram R$ 16,2 bilhões provenientes de benefício econômico de crédito (BEC), R$ 3,9 bilhões de benefício econômico de depósitos (BED) e R$ 3,4 bilhões em benefício econômico do exercício (BEE), composto por juros, distribuição de resultados e destinação via Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES).

“O significativo aumento no Benefício Econômico Total (BET) em 2023 é um indicativo claro do nosso compromisso e diferencial de gerar benefício aos associados. Esse desempenho não apenas reforça a eficácia do modelo cooperativo, mas também ressalta o papel fundamental das cooperativas de crédito em contribuir no desenvolvimento das comunidades”, afirmou Barbosa.