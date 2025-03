Especial Trajetórias: Laura Parkinson, da recusa ao topo na L'Oréal Brasil

Atual diretora de marcas na companhia de beleza L’Oréal Brasil, Laura Parkinson sempre quis ser executiva, mesmo sem ter referências próximas nessa posição. De qualquer modo, o primeiro passo para concretizar o sonho foi dado ao se matricular em administração de empresas na PUC-RJ. Antes mesmo da formatura, já tinha ingressado na S.C. Johnson, indústria de produtos domésticos.

Foram quase cinco anos até que assumisse a posição de gerência tão desejada. Não demorou para que o mercado também notasse seu talento. Foi chamada para uma entrevista na L’Oréal, mas declinou a vaga: “Agora preciso viver isso”, disse. Um ano depois, em 2008, uma nova oportunidade surgiu na companhia francesa, que ela aceitou.

Desde então, Laura atingiu posições cada vez mais altas na empresa. Iniciou como gerente de produtos e passou pela gerência de marketing na Niely Gold, adquirida pelo grupo em 2016, até ser promovida a diretora de marketing em 2017.

Foi após retornar da licença-maternidade do seu primeiro filho, Artur, que recebeu o desafio de se tornar diretora da marca L’Oréal Paris no Brasil.

“Aceitei a posição em 2019, e com ela, muitos desafios ligados ao negócio. Assumi também a missão de garantir um crescimento duplo dígito, que não era alcançado há 5 anos”, disse. Não só atingiu a alta esperada, como também conseguiu avançar na liderança de mercado em produtos para cabelos.

Mudanças após a maternidade

Laura conta que a chegada de Artur trouxe não apenas uma revolução na sua vida pessoal, mas também uma mudança enquanto profissional. “É uma experiência de amor que eu nunca tinha vivido antes. Isso transforma a mulher completamente e traz novas responsabilidades”, explica.

Quando questionada sobre como equilibrou as metas ambiciosas e objetivos profissionais com os cuidados de um bebê, ela afirma sem dúvidas: não existe equilíbrio. “Às vezes, um lado puxa mais que o outro, mas a gente vai equilibrando os pratos”, explica.

“São duas partes essenciais da vida, e se uma delas não está legal, não fico completa”, reflete. “Amo o que faço e meu trabalho, mas ter minha família também é uma realização pessoal.”

Oportunidade de expatriação

Com quase quatro anos na posição e o nascimento de seu segundo filho, Marcelo, recebeu uma oportunidade desafiadora, mas imperdível: a expatriação. Assumiu a posição de diretora global de desenvolvimento de negócios na sede da companhia, em Paris. Laura se mudou com o marido e os dois filhos pequenos — já com 1 e 4 anos — para capital francesa, onde ficou por pouco mais de um ano.

A experiência trouxe desafios e muito aprendizado. “Profissionalmente, não me sentia pronta para nada”, conta entre risadas, “mas fui com frio na barriga mesmo”. Estar na matriz fez com que ela enxergasse os negócios sob uma nova ótica. “Na L’Oréal Brasil, temos uma visão local, mas, ao estar na matriz, o olhar se amplia e os desafios tomam outra proporção”, explica.

Laura conta que a expatriação, que a tirou da zona de conforto na vida profissional, trazia ainda mais cargas à vida pessoal. Nos primeiros meses após a mudança, conta que sentiu uma responsabilidade e um peso a mais com o cuidado da família. “Sou muito preocupada com meus filhos e marido, mas isso aumenta em 1000% quando você tira todos dos seus lugares, da sua rotina e do que conhecem até então”, explica.

Afinal, não era um processo de adaptação individual, mas de toda a família. “Todos precisaram se movimentar porque eu escolhi um novo passo na carreira”, afirma. Passado um ano, Laura e a família voltaram para o Brasil. “Ficar no Brasil sempre esteve nos meus objetivos de vida, então fui para a França sabendo que voltaria. Amo meu país e as belezas dele”, conta.

Novo cargo, novos desafios

A nova posição, como diretora de marcas focada em grande público na L’Oréal Brasil, acompanha desafios comuns ao setor da beleza: a transformação digital, o impacto dos influenciadores e o trabalho com diversidade e inclusão — tema que considera essencial em um país com 56% de população negra.

Laura explica que quando entrou na L’Oréal, há quase 17 anos, a marca era vista como distante, fora da realidade brasileira e mais próxima da Europa. Esse cenário foi alterado a partir de ações intencionais, como explica. “Me enche de orgulho entrar no escritório da L’Oréal e ver a diversidade brasileira representada nos times, nas campanhas e nos produtos”, afirma.

Atualmente, mais de 50% da liderança na companha é formada por mulheres, enquanto 45% dos funcionários se identificam como pretos ou pardos.

A busca por impacto positivo para outras mulheres, principal público da L’Oréal, também motiva o trabalho de Laura. “Sendo mulher e estando a frente da principal divisão no 4º maior mercado da empresa, minha ambição é fazer com que a beleza brasileira inspire o mundo”, conta.

A executiva afirma que busca representar isso no time e garantir que as agendas internas sigam inspirando mais ações.