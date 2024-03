Energia solar: Nordeste ultrapassa 5,1 gigawatts

A energia solar avança na Nordeste, que ultrapassou os 5,177 gigawatts de potência instalada em pequenos terrenos, telhados e fachadas. Os dados foram levantamento pela plataforma de aquisição de créditos de energia solar, a Meu Financiamento Solar.

O estudo, baseado nos balanços oficiais da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), mostra que os investimentos acumulados na região desde 2012 ultrapassam os R$ 25,8 bilhões.

Ainda de acordo com o levantamento, hoje já são 487.436 sistemas fotovoltaicos no Nordeste. Nos dias 10 e 11 de abril, o potencial da região será tema do Intersolar Summit Nordeste, que vai acontecer em Fortaleza.

A Bahia lidera a lista em total de sistemas, potência instalada e investimentos, seguida pelo Ceará e, na sequência, por Pernambuco. Confira abaixo:

Ranking: geração própria de energia solar no Nordeste

Estados Número de sistemas Potência instalada (MW) Investimentos em R$ BA 130.408 1.179,8 5.887.858.420,3 CE 73.556 833,8 4.183.310.396,2 PE 73.257 800,4 3.992.868.702,5 RN 56.431 560,7 2.823.908.455,5 MA 43.983 548,3 2.720.168.819,4 PI 45.982 461,7 2.322.313.356,4 PB 27.164 354,9 1.800.163.134,8 AL 24.512 278,0 1.345.942.240,7 SE 12.143 159,6 790.514.432,1 Total 487.436 5.177,3 25.867.047.957,9

Fonte: Meu Financiamento Solar