Energia renovável: Cade aprova investimento do Itaú Unibanco em projetos da Casa dos Ventos A nova empresa será constituída como uma subsidiária e passará a deter as participações societárias da companhia do setor de energia em sociedades de propósito específico

Estratégia: banco ressalta oportunidade de investir em energia renovável (Casa dos ventos/Divulgação)