Agência Internacional de Energia analisa a adesão da Índia

Os ministros dos países membros da Agência Internacional de Energia (AIE) concordaram em começar a discutir a adesão da Índia como membro pleno. A aproximação do país indiano com a agência começou em 2017, mas, para a organização, o papel da Índia será “cada vez mais importante para abordar questões energéticas e climáticas”. A decisão foi anunciada em comunicado após reuniões ministeriais da AIE que aconteceram nesta terça e quarta-feira, 13 e 14.

“Estamos muito felizes que os ministros dos países membros da AIE tenham concordado em iniciar negociações de adesão com a Índia, um marco importante para a governação energética internacional. A Índia é um parceiro valioso e indispensável da nossa Agência, que desempenha um papel crucial e crescente na economia energética global. O mundo não pode planejar o futuro energético sem a Índia à mesa”, disse Fatih Birol, o diretor executivo da Agência Internacional de Energia.

A decisão aconteceu depois da Índia, país mais populoso do mundo, enviar um pedido formal de adesão plena aos 31 ministros da Agência ainda em outubro do ano passado. Segundo a instituição, a adesão marcaria uma “enorme mudança na governança energética internacional” para assegurar a segurança energética no combate às mudanças climáticas.

“A Índia é a economia que mais cresce no mundo, este crescimento precisa de segurança energética e sustentabilidade. A inclusão aumenta a credibilidade e a capacidade de qualquer instituição. 1,4 bilhões de indianos trazem talento, tecnologia e inovação para a mesa. Trazemos escala e velocidade, quantidade e qualidade para cada missão. Tenho certeza de que a AIE se beneficiará quando a Índia desempenhar um papel maior na organização”, afirma Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia.

De acordo com a Agência, nos próximos 30 anos, a Índia deve assistir ao maior crescimento de procura de energia, por conta da industrialização, urbanização e aumento do rendimento per capita.

Relação entre os EUA e a Índia

Durante visita para Washington em junho de 2023, o primeiro-ministro indiano Modi discutiu sobre a adesão do país na Agência com o presidente norte-americano, Joe Biden. Com isso, a AIE e a Índia aumentaram a sua colaboração nos últimos anos, com a AIE fornecendo análises e aconselhamento sobre questões energéticas, climáticas, de biocombustíveis, entre outros.