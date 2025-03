Dia da Água: Ambev reduz em 55% o uso de água e leva projetos a 1 milhão de brasileiros

A crise da água é um dos principais desafios ambientais e sociais do século. Em um cenário agravado pelas mudanças climáticas, empresas têm buscado formas de reduzir seu impacto e ampliar seu papel na conservação dos recursos naturais.

No Dia Mundial da Água, comemorado nesse 22 de março, a Ambev atualiza com exclusividade para a EXAME sua estratégia para a gestão hídrica e proteção das bacias no Brasil, com projetos que vão da indústria ao campo e do semiárido nordestino aos grandes centros urbanos.

Ao longo de 25 anos, a companhia tem colocado a sustentabilidade no centro do negócio. Desde o início dos anos 2000, a Ambev reduziu em mais de 55% o consumo de água por hectolitro de cerveja produzido. Hoje, opera estações de reuso e reaproveita cerca de 500 mil metros cúbicos de efluente tratado por mês, usado por comunidades nas regiões onde atua.

“Definimos as nossas prioridades de sustentabilidade com base em avaliações de nossos parceiros e partes interessadas, bem como impacto ao nosso negócio”, afirma Carla Crippa, vice-presidente de Impacto e Relações Corporativas da Ambev. “Os temas de água e agricultura são destaque pela relevância e representatividade em nossos ingredientes.”

Esse trabalho envolve diferentes áreas da empresa e exige soluções específicas para cada bioma. A estratégia inclui tecnologia, padronização de processos e soluções baseadas na natureza, com foco em impacto mensurável e adaptado a cada região onde a empresa está presente.

Melhoria ambiental

Entre as principais iniciativas está o projeto Bacias & Florestas, que já plantou mais de 2 milhões de árvores nativas em áreas de alto estresse hídrico. “Muito mais do que apenas recuperar e plantar, o Bacias e Florestas age na proteção e desenvolvimento de árvores nativas, garantindo seu monitoramento por vários anos, o seu crescimento e papel no ecossistema”, diz Crippa.

Além da recuperação ambiental, a Ambev também busca soluções que impactem diretamente as pessoas. O projeto AMA, criado em 2017, destina 100% do lucro da marca de água mineral para iniciativas de combate à escassez hídrica. Em 2023, chegou à marca de 1 milhão de pessoas impactadas, apoiando mais de 130 projetos em todo o Brasil.

“Desde o começo, AMA é uma iniciativa coletiva, porque acreditamos que juntos podemos ir muito mais longe, levando água para quem não tem”, afirma. A companhia atua com parceiros como Fundação Avina, Yunus Social Business e lideranças locais para adaptar as soluções à realidade de cada território.

Tratamento de água local

No semiárido, foram instaladas cisternas de captação e armazenamento. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, filtros de barro ajudam no tratamento da água. Já em áreas remotas, como aldeias indígenas no Norte do país, foram usados kits de filtragem em parceria com startups como Água Camelo, vencedora de programa de aceleração da Ambev.

Crippa explica que a empresa também investe em tecnologia para monitoramento e reuso da água nas fábricas. Estações modernas, sensores e ajustes automáticos nos processos de tratamento permitem que o efluente retorne ao ambiente com qualidade igual ou superior à original.

“A sustentabilidade não faz parte do nosso negócio, ela é o nosso negócio”, diz. “Em toda a nossa cadeia, do campo ao copo, temos projetos consistentes e parcerias para criarmos soluções inovadoras que ajudem a sociedade e o meio ambiente no longo prazo.”