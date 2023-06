Com IPO TERR4 para o Pacto Global da ONU no Brasil, AlmapBBDO leva Grand Prix no Cannes Lions 2023

Com uma campanha para o Pacto Global da ONU no Brasil na B3, a AlmapBBDO leva o 1º Grand Prix na categoria Creative B2B durante premiação no Cannes Lions 2023. O prêmio máximo foi dado ao case TERR4, lançado em abril para chamar a atenção para o esgotamento da Terra.

Na ação, a agência transformou o planeta simbolicamente em uma “empresa de capital aberto”, e quando um empresário se deparava com os números do balanço, ficava claro que era uma companhia prestes quebrar. Com o toque de Campainha na B3, o case utilizou a linguagem do mercado financeiro para criar um senso de urgência e encorajar empresas e lideranças a assumirem políticas ligadas aos Dez Princípios Orientadores nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção, tornando-se participantes do Pacto.

O site oficial (https://terr4.com) ganhou um termômetro de flutuação para as ações. Por meio de um sistema integrado, cada notícia sobre mudanças climáticas, desigualdade e outras pautas socioambientais, impactavam na oscilação dos valores. Quando negativas, o valor da ação caia. No caso oposto, subia. Isso serviu como um instrumento didático para mostrar o quanto as nossas atitudes sociais interferem no planeta.

“Em Terr4 somos muito assertivos em tocar as empresas, nosso foco, para fazê-las perceber que o papel do setor corporativo é fundamental para sairmos do discurso e chegarmos em ações práticas, com resultados efetivos. Investir na Terra é retorno certo e de benefícios para todas e todos. Para isso, esperamos que as empresas se engajem com o Pacto Global. Isso para a gente é o melhor investimento na Terra”, diz Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil.

Após o IPO brasileiro, a Terr4 ultrapassou fronteiras e um IPO simbólico está planejado para acontecer na NYSE, a Bolsa de Valores de Nova York, seguindo uma programação para também ser lançado em mais países, incluindo México, Finlândia, Noruega, Itália, Colômbia, Sri Lanka, Nigéria e Indonésia.