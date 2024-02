Casa dos Ventos entra em energia solar e anuncia mais R$ 4 bilhões até 2026

A Casa dos Ventos decidiu incluir a geração de energia fotovoltaica em seu portfólio e anunciou nesta terça-feira, 20, mais R$ 4 bilhões de investimentos que serão feitos até 2026.

O valor se soma a outros R$ 8 bilhões que vêm sendo desembolsados em dois grandes eólicos, chegando a R$ 12 bilhões. São eles o projeto de Serra do Tigre, no Rio Grande do Norte, e Babilônia Centro, na Bahia. A companhia conta hoje com cerca de 3 GW de energia renovável em operação e construção.

A localização dos projetos de energia solar ainda não está definida, explica Lucas Araripe, diretor-executivo da Casa dos Ventos. O executivo disse à EXAME que estuda o desenvolvimento de unidades fotovoltaicas em quatro estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo.

Potencial

A previsão de Araripe é que os primeiros projetos fotovoltaicos sejam viabilizados ao longo deste ano e deverão representar em torno de 1 gigawatt (GW) de capacidade instalada.

Segundo o executivo, a carteira total de projetos nas fontes eólica e solar pode chegar a 4,2 GW até 2026, com uma participação representativa de empreendimentos desenvolvidos com a TotalEnergies, que se tornou sócia minoritária há um ano.

O plano de negócio prevê a expansão da geração fotovoltaica em parques que já conta com projetos eólicos, ou seja, um modelo de parques híbridos.

Ao optar por parques híbridos, a Casa dos Ventos aposta em uma melhor equação de custos e no uso de infraestrutura de transmissão ociosa do sistema de transmissão de energia. Além disso, é uma forma de colocar em prática uma produção mais estável.

A decisão de ampliar o portfólio foi motivada pelo interesse crescente das empresas por fontes renováveis e pela entrada da TotalEnergies no negócio.

Para financiar os projetos, a Casa dos Ventos tem contado com apoios importantes. O maior até agora veio do BNDES. Em janeiro, o banco aprovou o maior financiamento para um empreendimento de geração de energia renovável, num total de R$ 3,16 bilhões para o complexo eólico Babilônia Centro – joint venture entre a Casa dos Ventos e a siderúrgica ArcelorMittal. O projeto total é orçado em R$ 4,2 bilhões.

Mercado livre

Segundo o diretor-executivo, o cenário de comercialização no mercado livre de energia, que vinha apresentando dúvidas por causa do excesso de oferta, que impactou no preço, vem se alterando nos últimos meses. Araripe relata uma reversão na tendência entre os compradores por conta das fortes ondas de calor e condições hidrológicas desfavoráveis.

“Além dessas condições, o cliente ainda pode contar com outros atrativos, como se tornar sócio no projeto de geração e ser um autoprodutor, o que gera isenções”, diz o diretor.

Em evento realizado na segunda-feira, 19, o diretor de Sustentabilidade da Petrobras, Mauricio Tolmasquim, afirmou que o Brasil possui capacidade para aumentar a energia solar em até 100 vezes. Hoje, segundo o executivo, a capacidade instalada nacional é de 30 gigawatts (GW), valor classificado por ele como um número já relevante, mas que pode aumentar em grande escala.