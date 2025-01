Brazil House abre programação em Davos com painel sobre investimento bilionário em florestas

Um ambicioso projeto de US$ 1 bilhão para proteção florestal e reflorestamento na América Latina foi o tema central do painel que abriu a programação da Brazil House em Davos, primeiro espaço exclusivo do país na programação paralela ao Fórum.

A iniciativa, que reúne Microsoft, Conservation International e BTG Pactual, pretende demonstrar como parcerias multissetoriais podem impulsionar soluções climáticas naturais em larga escala. E o compromisso da Microsoft com a sustentabilidade foi o ponto de partida da discussão.

Tecnologia a serviço da conservação

Melanie Nakagawa, Chief Sustainability Officer da empresa, relembrou o que considera um marco em 2020: "na época, a Microsoft anunciou seus compromissos para ser um negócio carbono negativo até 2030, além de remover todo o carbono que já emitimos através da eletricidade desde nossa fundação em 1975 até 2050", explicou.

Nakagawa revelou ainda que 96% de toda a pegada da Microsoft não vem da energia demandada pelos seus data centers. "Na verdade, está no carbono incorporado e em como construímos e operamos nosso negócio", contou.

Do cerrado para o mundo

CEO da Conservation International, M. Sanjayan trouxe para a conversa a perspectiva da conservação, ao compartilhar sua experiência pessoal com florestas desde a infância. "Meu pai dirigia uma empresa florestal na África Ocidental. E meu trabalho como criança de oito ou nove anos era ir com os caminhões de madeira para a floresta", relembrou.

De acordo com o executivo, a experiência moldou sua visão sobre os desafios atuais da conservação, especialmente no que diz respeito ao financiamento de projetos de reflorestamento. Sanjayan destacou especialmente a situação do cerrado brasileiro.

"A Mata Atlântica no Brasil está muito, muito ameaçada. Porém, o cerrado está bem próximo de chegar à mesma situação. E é particularmente vulnerável à conversão por ser uma espécie de floresta seca e para onde a agricultura vai.", ponderou o indiano.

Moderador da conversa, Gerrity Lansing, Partner do BTG Pactual, falou sobre o papel do setor financeiro na iniciativa: "estamos procurando comprar cerca de 270.000 hectares de terra no Brasil, Chile e Uruguai". Segundo Gerrity, metade da propriedade de florestas naturais será restaurada, algo muito acima da linha de base e dos requisitos legais."

Resultados além das florestas

Alguns resultados já são visíveis, como mostraram dados apresentados pelo executivo do BTG, no primeiro projeto no Brasil. "Adquirimos um ativo muito grande, de 24.000 hectares. Restauramos cerca de 2.900 hectares e plantamos cerca de 14.000 hectares de fazendas comerciais de árvores certificadas FAC", contou.

E o impacto foi além da conservação ambiental. Quando as terras foram adquiridas, contavam com nove funcionários. Hoje, 222 funcionários atuam em tempo integral, ganhando o dobro do salário mínimo.

A discussão evidenciou como a colaboração entre tecnologia, conservação e finanças pode criar soluções efetivas para a proteção florestal. Melanie deixou uma provocação: "existe essa teoria de que eventualmente todos vão cumprir seus compromissos. Mas a grande questão é, vai acontecer na escala de tempo certa para importar?"

No maior encontro sobre alianças e diálogos globais e entre setores, a parceria entre as três organizações busca justamente demonstrar que é possível alcançar resultados significativos quando diferentes segmentos se unem em torno de um objetivo comum.